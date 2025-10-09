Derbi ARKUS lige: Dinamo izgubio od Vojvodine 34:24

Derbi 5. kola ARKUS lige za rukometaše nije opravdao očekivanja, jer je u Novom Sadu Vojvodina savladala Dinamo sa ubedljivih 34:24 (16-11).

Bila je ovo najlošija igra pančevačke ekipe koja je veoma loše započela utakmicu i već u 10. minutu domaćin je stekao veliku prednost od 7-1. Uspeo je Dinamo u 21. minutu da prepolovi ovu razliku i da stigne do 11-7. Na odmor Vojvodina je ipak otišla sa lepom prednošću od 16-11.

U nastavku meča Pančevci kao da nisu imali snage za preokret i razlika u korist Novosađana je samo rasla, a tome su svakako doprinela i 4 uzastopna promašena sedmerca igrača Dinama što dovoljno govori o nemoći izabranika Nikole Janveskog na ovom meču. Golman Vojvodine Vjačaslav Saldacenka.proglašen je na kraju i za najboljeg igrača utakmice sa 9 uspešnih odbrana.

Kod Dinama najefikasniji je bio Perović sa 5 golova, dok je Stanisavljević 4 puta uspeo da zatrese mrežu. Nakon ovog gola Vojvodina je prva na tabeli sa stopostotnim učinkom, dok je Dinamo zadržao 2. mesto.

Pančevačka ekipa treba što pre da zaboravi ovu utakmicu i da se okrene međunarodnom izazovu, jer će u subotu u hali sportova u 1. kolu EHF-a ugostiti Karvinu iz Čečke.

Vojvodina – Dinamo 34:24 (16:11)

NOVI SAD: SC Slana bara, gledalaca: 200. Sudije: Kovač i Milisavljević. Sedmerci: Vojvodina 6 (5), Dinamo 6 (3). Isključenja: Vojvodina 20, Dinamo 10 minuta.

VOJVODINA: Saldatenko (9 odbrana, 3 sedmerca), Dizdar (1 odbrana), Vorkapić 8 (5), Ml. Draško, Milić 1, Mileta, Vukovaljak, Đ. Draško 1, Vo. Čabrilo 3, Rađenović 1, Srdanović 2, Nikolić 2, Enomoto 5, Predović 6, Dodić 4, Jovanović 1. DINAMO: Mijatović (8 odbrana, 1 sedmerac), Ćirović (1 odbrana), Bekić 1, Stanisavljević 4, Bogdanović 2, Perović 5 (3), Perić 2, Tasić, Ve. Čabrilo 3, Ilić, Mitrović, Arsić 2, Rančić, Feješ 4, Kolundžić, Čavić 1.

(Pančevac/GJ/S.L)