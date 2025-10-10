Apel doktora: Ulazimo u sezonu gripa, ne uzimajte antibiotike na svoju ruku

Ljudi sa dobrim imunitetom ostaće zdravi čak i ako ih napadne sezonski virus, kaže infektolog Saša Božović.

Šta god da izaziva bolest, navodi ona, ljude sa dobrim imunitetom neće pogoditi.

Ako je vama imunitet dobar, neće biti problema. Vidite i sami, u porodici se neko razboli i ima tešku kliničku sliku. Neko se uopšte ne razboli. Doktori se slabije razboljevaju zbog prokuženosti, jer smo stalno u kontaktu sa bolesnima, pa naš organizam napravi antitela, rekla je ona za Tanjug.

Pedijatar Saša Milićević dodao je da se imunitet stvara još u majčinom stomaku.

Prema njegovim rečima, imunitet zavisi od toga šta nam majka prenese.

Od majčinog imuniteta zavisi mnogo. Naravno, i od očevog. Ali, mame su važnije u tome. Tokom života i vakcine su jako važne da steknemo imunitet. One nam omogućavaju da ne moramo da preležimo sve, rekao je Milićević za Tanjug.

Kako kaže, imunitet je veoma različit, individualan i stvara se tokom vremena.

U tom osnaživanju, navodi Milićević, najviše nam pomažu kontakti sa različitim klicama.

To ne znači da će neko ko je non-stop bolestan, kasnije biti zdrav. Ipak, taj kontakt, to takozvano prokužavanje je jako važno, jer na taj način stičemo imunitet. Dakle, ne treba decu držati po staklenim zvonom, rekao je pedijatar.

Božović i Milićević su se složili da sada, kada ulazimo u sezonu gripa, ljudi ne smeju na svoju ruku da uzimaju antibiotike, jer se virusi kojih ima u ovom periodu ne leče antibioticima.

Kako su naveli, od početka škole naročito je zastupljena takozvana „salata od virusa“, pod čim se podrazumevaju rino virusi, respiratorni, stomačni, rotavirusi, adenovirusi, kao i mononukleoza, koje je ove godine bilo mnogo više nego ranijiih godina.

(Pančevac/Dnevnik)