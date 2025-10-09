Pančevo Kulturna dešavanja

Održano peto slikarsko druženje invalida rada iz Vojvodine

18:00

09.10.2025

Podeli vest:

Printscreen/RTVPančevo

Udruženja invalida rada i osoba sa invaliditetom grada Pančeva organizovalo je peto slikarsko druženja na koje su došli slikari amateri iz deset organizacija sa teritorije Vojvodine. Grad Pančevo je podržao i ove godine druženje slikara, a manifestaciju je otvorio Predrag Stojadinov zamenik gradonačelnika Pančeva, printscreen/RTV Pančevo.

Udruženje invalida  rada i osoba sa invaliditetom grada Pančeva sredom održava   slikarske  radionice, zahvaljujući kojima    učestvuju i na  mnogobrojinm kolonijama. Iz učestvovanja u kolonijama nastala je i ideja da se u Pančevu održava slikarsko druženje, na kojem prisustvuju slikari iz organizacija  invalida rada iz Vojvodine. Ove godine održano je peto slikarsko druženje,  a osim domaćina iz Pančeva učestvovali su slikari amateri iz Titela, Sremskih Karlovaca, Vršca, Novog Bečeja, Kikinde, Temerina, Kule, Vrbasa, Kovačice,  Stare Pazove i Plandišta.

Grad Pančeva godinama podržava ovakve događaje. Ove godine  slikarsko druženje je

otvorio Predrag Stojadinov, zamenik gradonačelnika.

Za slikarare koji su članovi  udruženja invalida rada, ovakvi događai su vema bitni  zbog druženja, kaže Anka Alargić iz Vrbasa.

Mentor slikarima na radionicama koje se održavaju u Pančevu, je dugi niz godina  slikarka Jelena Badnjevac Ristić, koja ističe da  mnogi članovi ovakvih udruženje   su postali izuzetni   slikari.

U Udruženju  najavlju  da je za 13. oktobar planirano otvaranje  izložbe radova nastalih na radionicama i druženjima. Izložba će biti otvorena u 19 sati u Foajeu  Kulturnog centra.

Tagovi

Pančevo slikarstvo Vojvodina

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.