Održano peto slikarsko druženje invalida rada iz Vojvodine

Udruženja invalida rada i osoba sa invaliditetom grada Pančeva organizovalo je peto slikarsko druženja na koje su došli slikari amateri iz deset organizacija sa teritorije Vojvodine. Grad Pančevo je podržao i ove godine druženje slikara, a manifestaciju je otvorio Predrag Stojadinov zamenik gradonačelnika Pančeva, printscreen/RTV Pančevo.

Udruženje invalida rada i osoba sa invaliditetom grada Pančeva sredom održava slikarske radionice, zahvaljujući kojima učestvuju i na mnogobrojinm kolonijama. Iz učestvovanja u kolonijama nastala je i ideja da se u Pančevu održava slikarsko druženje, na kojem prisustvuju slikari iz organizacija invalida rada iz Vojvodine. Ove godine održano je peto slikarsko druženje, a osim domaćina iz Pančeva učestvovali su slikari amateri iz Titela, Sremskih Karlovaca, Vršca, Novog Bečeja, Kikinde, Temerina, Kule, Vrbasa, Kovačice, Stare Pazove i Plandišta.

Grad Pančeva godinama podržava ovakve događaje. Ove godine slikarsko druženje je

otvorio Predrag Stojadinov, zamenik gradonačelnika.

Za slikarare koji su članovi udruženja invalida rada, ovakvi događai su vema bitni zbog druženja, kaže Anka Alargić iz Vrbasa.

Mentor slikarima na radionicama koje se održavaju u Pančevu, je dugi niz godina slikarka Jelena Badnjevac Ristić, koja ističe da mnogi članovi ovakvih udruženje su postali izuzetni slikari.

U Udruženju najavlju da je za 13. oktobar planirano otvaranje izložbe radova nastalih na radionicama i druženjima. Izložba će biti otvorena u 19 sati u Foajeu Kulturnog centra.