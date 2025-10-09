Idvor: Obeležena 171. godišnjica rođenja Mihajla Pupina

U Idvoru kod Kovačice danas je obeležena 171. godišnjica rođenja naučnika, pronalazača, univerzitetskog profesora, publiciste, akademika i dobrotvora Mihajla Pupina (Idvor 1854 — Njujork 1935).

Na spomenik Pupinu položeni su venci i cveće, a obeležavanju su prisustvovali predstavnici državnih institucija, lokalne samouprave, kulturnih ustanova, kao i brojni građani i učenici.

Ministar kulture Nikola Selaković izjavio je da je za Srbiju čast i obaveza da čuva sećanje na čoveka koji je delom prevazišao granice vremena i prostora, te da je „Pupin simbol spoja nauke i duhovnosti, rada i vere, kao i trajni uzor svim generacijama“, saopštio je njegov kabinet.

Naglasio je da je „Pupinov život zavet savremenoj Srbiji – da bude zemlja znanja, kulture i stvaralaštva“, te da, kako je kazao, „mora da čuva svoje korene i istovremeno gleda u budućnost“.

„Neka nam Pupinov primer bude putokaz da verujemo u snagu obrazovanja i vrednost kulture, jer samo narod koji poštuje svoje velikane ima snage da stvara nove“, kazao je ministar na svečanoj akdemiji.

