Selo Južni Banat

Idvor: Obeležena 171. godišnjica rođenja Mihajla Pupina

15:11

09.10.2025

Podeli vest:

Ministrstvo kulture

U Idvoru kod Kovačice danas je obeležena 171. godišnjica rođenja naučnika, pronalazača, univerzitetskog profesora, publiciste, akademika i dobrotvora Mihajla Pupina (Idvor 1854 — Njujork 1935).

Na spomenik Pupinu položeni su venci i cveće, a obeležavanju su prisustvovali predstavnici državnih institucija, lokalne samouprave, kulturnih ustanova, kao i brojni građani i učenici.

Ministrstvo kulture

Ministar kulture Nikola Selaković izjavio je da je za Srbiju čast i obaveza da čuva sećanje na čoveka koji je delom prevazišao granice vremena i prostora, te da je „Pupin simbol spoja nauke i duhovnosti, rada i vere, kao i trajni uzor svim generacijama“, saopštio je njegov kabinet.

Naglasio je da je „Pupinov život zavet savremenoj Srbiji – da bude zemlja znanja, kulture i stvaralaštva“, te da, kako je kazao, „mora da čuva svoje korene i istovremeno gleda u budućnost“.

Ministrstvo kulture

„Neka nam Pupinov primer bude putokaz da verujemo u snagu obrazovanja i vrednost kulture, jer samo narod koji poštuje svoje velikane ima snage da stvara nove“, kazao je ministar na svečanoj akdemiji.

(Pančevac)

Tagovi

Idvor Kovačica Ministrstvo kulture Pupin

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.