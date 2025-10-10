Vršac: Radionice o bezbednosti dece u saobraćaju

Danas smo ovde da deci na zanimljiv i poučan način pokažemo i naučimo pravilnom ponašanju u saobraćaju, koje će oni danas sutra da primenjuju.

U okviru „Dečje nedelje“, Savet za bezbednost saobraćaja Grada Vršca organizovao je niz edukativnih radionica za učenike nižih razreda osnovnih škola. Cilj je podizanje svesti najmlađih učesnika u saobraćaju o pravilnom i bezbednom ponašanju, kroz igru i praktične vežbe, prenosi RTS.

Radionice su realizovane u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, čiji su predstavnici prisustvovali događajima i aktivno učestvovali u obuci dece.

Major Srđan Luburić, iz Uprave saobraćajne policije, kaže: „Ministarstvo unutrašnjih poslova se uvek rado odaziva pozivima koji se tiču edukacije dece. Danas smo ovde da deci na zanimljiv i poučan način pokažemo i naučimo pravilnom ponašanju u saobraćaju, koje će oni danas sutra da primenjuju.“

Prema statistici, u prethodnoj godini u saobraćajnim nezgodama u Srbiji stradalo je 16-oro dece, i to isključivo kao putnici u vozilima. Zabrinjava podatak da je u istom periodu stradalo čak 115 mladih vozača, što znači da je svaki peti nastradali u saobraćaju upravo neko iz te kategorije.To pokazuje koliko je važna odgovornost odraslih kada prevoze decu, ali i neophodnost edukacije svih učesnika u saobraćaju, i mladih i odraslih.

Slobodan Milošević, Savet za bezbednost grada Vršca, dodaje: „Mi ćemo i dalje pratiti kao Grad Vršac i zalagati se da naša deca, a mi u okviru grada brinemo za njih, da budu što bezbednija, a bezbednija znači da imaju znanja, da razumeju opasnosti koje se kriju u saobraćaju, a na koje ih upravo upućuju ovakve akcije.“

Kada je Vršac u pitanju, broj dece koja učestvuju u saobraćajnim nezgodama se smanjuje, što potvrđuje da ovakve akcije imaju efekta. Cilj nije samo da se deca poduče pravilima, već da se motivišu da ih zaista i primenjuju.“

Radionice će, kako najavljuju iz Saveta, biti nastavljene i u narednim mesecima, sa posebnim akcentom na rad u školama i saradnju sa roditeljima.

(RTS)