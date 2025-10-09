Obeležen Dan Opštine Kovin: Polaganje venaca i niz događaja za sve generacije

Opština Kovin svečano je obeležila svoj praznik, Dan opštine, uz program koji je obuhvatio različite aktivnosti u dva dana.

Centralni događaj bilo je polaganje venaca na spomen-obeležje palim borcima iz Drugog svetskog rata. Hrabrim precima koji su dali živote za slobodu budućih generacija, i koji su, oktobra 1944. godine, nakon duge i teške borbe oslobodili Kovin, kao i veliki deo Južnog Banata, poštu su odale delegacije: Vojske Srbije iz Komande Banatske brigade, Zrenjanin u ime Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, delegacija opštine Kovin, udruženje SUBNOR-a, udruženje Potomaka ratnika oslobodilačkih ratova Srbije, penzionisani podoficiri, udruženje prekodrinskih Srba, delegacije svih mesnih zajednica opštine Kovin, kao i delegacije Srpske napredne stranke i SPS-a.

Poštu palim borcima odali su i direktori i predstavnici ustanova i preduzeća opštine Kovin: Crveni krst Kovin, Biblioteka „Vuk Karadžić“ Kovin, Centar za kulturu Kovin, Centar za socijalni rad, Turistička organizacija opštine Kovin, Javno preduzeće Kovin Gas, Kovinski komunalac, Ustanova Lasta, Ustanova za sport, Sportski savez, Dom zdravlja Kovin i Bolnica Kovin.

Da sećanja na hrabre borce žive u mladima, svojim prisustvom i polaganjem venaca pokazali su učenici osnovnih i srednjih škola opštine Kovin, sa svojim direktorima i profesorima, kao i PU „Naša radost“. Ranije istog dana, delegacije opštine Kovin i SUBNOR-a položile su vence kraj spomenika pilotu Nikolaju Uskovu, poginulom pripadniku Crvene armije u borbama za oslobođenje. Okupljeni su podsetili na važnost pamćenja i poštovanja istorije, kao i na potrebu čuvanja slobode i mira.

Sledećeg dana, programi povodom praznika nastavljeni su u centru Kovina. U odličnoj organizaciji Sportskog saveza opštine, a uz podršku opštine Kovin, Ustanove za sport, Centra za kulturu Kovin, Crvenog krsta Kovin, Turističke organizacije opštine, kao i kompanija „WEST Pharmaceutical Services“ i DTL „Podunavlje“, organizovano je niz sportskih događaja.

(Opština Kovin)