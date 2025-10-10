Počeo prekid vatre u Gazi: Hamas će u roku od 72 sata osloboditi ukupno 48 talaca

Prema dogovoru, Hamas će u roku od 72 sata, odnosno do ponedeljka u podne, osloboditi ukupno 48 talaca.

Prekid vatre u Pojasu Gaze zvanično je stupio na snagu u podne po lokalnom vremenu, kada je izraelska vojska saopštila da su trupe povučene na dogovorene linije raspoređivanja u okviru sporazuma sa Hamasom.

– Od 12 časova, trupe IDF-a su se pozicionirale na ažuriranim linijama raspoređivanja, u skladu sa planom prekida vatre i obnovom sporazuma o taocima – navodi se u saopštenju izraelske vojske, prenosi Times of Israel.

Izraelska vojska je dodala da jedinice Južne komande ostaju na terenu kako bi eliminisale svaku neposrednu pretnju, iako je prekid vatre na snazi.

Prema dogovoru, Hamas će u roku od 72 sata, odnosno do ponedeljka u podne, osloboditi ukupno 48 talaca koje drži, počevši od 20 za koje se veruje da su živi, prenosi Times of Israel.

Sporazum o prekidu vatre i oslobađanju talaca dolazi nakon višednevnih sukoba koji su izazvali međunarodnu zabrinutost i pozive na hitno okončanje nasilja u regionu.

(Pančevac)