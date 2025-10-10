IZAŠAO „PANČEVAC”: I na srpskom i na slovačkom

Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 10. oktobra je na trafikama. U „Pančevcu” se na osam strana nalazi dodatak na slovačkom jeziku, čije izlaženje sufinansira Grad Pančevo, a u njegovoj verziji na srpskom informišite se o istoriji, kulturi i aktuelnostima ove nacionalne zajednice. U listu možete pročitati i: kakav je kvalitet vode Tamiša bio tokom leta; vreme je za pravljenje zimnice – korisni saveti o tome; koji su profesionalni aduti medicinske sestre Milane Nenadić; kako je proslavljeno 260 godina Banatskog Novog Sela…

„Pančevac” piše o popustima na računima za struju, vakcinaciji protiv sezonskog gripa, borbi za dobrobit napuštenih životinja… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Počeo je Festival mentalnog zdravlja, treći po redu u Pančevu, koji se održava od 10. do 20. oktobra na temu „Vrednosti i mentalno zdravlje” i pod sloganom „Razvijamo vrednosti”. Zavod za javno zdravlje Pančevo poziva sugrađanke i sugrađane da prate bogate i raznovrsne sadržaje i učestvuju u njima, odnosno da „zajedno otkrijemo kako vrednosti oblikuju naše živote i kako njihovo negovanje može doprineti boljem mentalnom zdravlju pojedinaca i zajednice”.

U narednih deset dana održavaće se tribine, okrugli stolovi i predavanja, kreativne i edukativne radionice, nagradni konkursi i izložbe, ulične akcije i rekreativne aktivnosti, pozorišne predstave, filmske projekcije i koncerti, kvizovi… Sve je otvoreno za javnost i besplatno za posetioce.

