Opovo: Bolja pravna pomoć za raseljene i povratnike

U okviru projekta „Bolji pristup pravdi za interno raseljena lica i povratnike“, koji finansira Evropska unija, uz podršku Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije i Komesarijata za izbeglice i migracije Vlade Republike Srbije, u opštini Opovo boravio je projektni tim pravnih stručnjaka, prenosi sajt Naše Opovo.

Na teritoriji opštine Opovo pozvana su lica iz kategorije interno raseljenih lica i povratnika, koja su imala priliku da, uz aktivno učešće lokalnih organa i ustanova, prisustvuju radnom sastanku i informišu se o svojim pravima i mogućnostima ostvarivanja pravne pomoći.

Lokalna samouprava i relevantne ustanove pružile su punu podršku u organizaciji i sprovođenju aktivnosti, sa ciljem da se ovim ranjivim grupama omogući bolji i lakši pristup pravdi.

Za sve dodatne informacije o vrstama i obimu pravne pomoći za interno raseljena lica, građani se mogu obratiti Kancelariji za pravnu pomoć pozivom na besplatan broj telefona: 0800 108 208.

(Pančevac/Naše Opovo)