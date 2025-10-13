Gradski muzej Vršac: Posetite izložbu Biljke kao začin

U Gradskom muzeju Vršac otvorena je izložba „Biljke kao začin – u carstvu boja, mirisa i ukusa“, koja je realizovana u saradnji sa Prirodnjačkim muzejom iz Beograda. Posetioci mogu da pogledaju izložbu do 7. novembra.

Svečanom otvaranju prisustvovao je veliki broj posetilaca svih generacija – od najmlađih do onih najiskusnijih ljubitelja prirode i kulture.

Nakon obraćanja direktorke Ivane Ranimirov, prisutnima se obratio autor dr Uroš Buzurović, koji je probudio veliku pažnju publike, svojim stručnim vođenjem kroz izložbu.

Izložba je interaktivna, prilagođena svim uzrastima i osmišljena tako da posetioci mogu da dožive biljke svim čulima – da vide, dodirnu, pomirišu i prepoznaju mirise koji su oblikovali istoriju sveta.

(Pančevac)