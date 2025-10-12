Tako je živela Dajana Kiton: Budi ono što jesi, čak i kada se to drugima ne dopada

Američka glumica Dajana Kiton (Diane Keaton) preminula je u 80. godini, potvrdio je potparol njene porodice za časopis Pipl (People). Detalji o okolnostima njene smrti nisu objavljeni.

Kiton je stekla slavu 1970-ih zahvaljujući ulozi u filmu „Kum“ i saradnji s rediteljem Vudijem Alenom (Woody Allen). Osvojila je Oscara za najbolju glumicu za film „Annie Hall“ iz 1977. godine.

Dajana Kiton, glumica koja je redefinisala holivudski šarm i nezavisnost, do danas je važila za pravu ikonu stila i životne autentičnosti. Njena karijera je trajala decenijama, ali ono što ju je činilo posebnom nije samo talenat — već način na koji je živela.

Poznata po svom jedinstvenom modnom izrazu, Dajana nikada nije sledila trendove, već ih je sama postavljala. Njene šešire, odela i prepoznatljive naočare svi pamte, ali iza tog upečatljivog stila krije se duboka životna filozofija: budi ono što jesi, čak i kada se to drugima ne dopada.

Uvek je otvoreno govorila o svom odnosu prema ljubavi i braku. Iako je bila u vezama sa slavnim imenima poput Al Paćina i Vorena Bitija, nikada se nije udavala. – Jednostavno nisam osećala da je brak moj put. Više sam želela da razumem sebe nego da se uklapam u nečiji okvir – rekla je jednom prilikom.

Pored glume, Dajana je razvila strast prema arhitekturi i fotografiji. Često je isticala da joj upravo ti hobiji pomažu da zadrži mir i kreativnost.

– Kada snimam fotografije ili uređujem kuću, to je moj način meditacije – priznala je jednom glumica.

Svojim životom i radom pokazala je da uspeh ne mora da znači odricanje od autentičnosti. Dajana Kiton je ostala simbol žene koja zna da se smeje sebi, da stari dostojanstveno i da voli život u svoj njegovoj nesavršenosti.

