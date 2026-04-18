Osam decenija vršačke talije: U Beogradu promovisana monografija o pozorištu „Sterija”

U Muzeju pozorišne umetnosti Srbije održana je svečana promocija kapitalne monografije „80 godina Narodnog pozorišta Sterija”. Ovo delo, koje na više od 300 stranica dokumentuje bogatu istoriju vršačkog teatra, predstavlja neprocenjiv doprinos očuvanju kulturnog identiteta grada pod Kulom.

Promocija je okupila brojne umetnike, teatrologe i poštovaoce pozorišne umetnosti koji su imali priliku da se upoznaju sa procesom nastanka ove knjige. Autorka Bojana Ivanov Đorđević i grafička urednica Sofija Lučić govorile su o izazovima prikupljanja dragocene arhivske građe i nastojanju da se u jednom delu sažme osam decenija stvaralaštva na sceni koja nosi ime oca srpske drame.

Poseban emotivni pečat događaju dali su glumac Milenko Pavlov i reditelj Vladimir Lazić, koji su kroz lična sećanja oživeli duh nezaboravnih predstava i trenutaka provedenih na vršačkoj sceni. Razgovor je moderirala teatrolog dr Jelena Perić, uspešno povezujući istorijski značaj pozorišta sa njegovom ulogom u savremenoj srpskoj kulturi.

Monografija je realizovana uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu. Kako je istaknuto, ovo delo je mnogo više od istorijskog zapisa; ono je svedočanstvo o opstanku i visokim umetničkim standardima pozorišta koje, uprkos tome što deluje van prestonice, ponosno čuva tradiciju Jovana Sterije Popovića.

Završetkom ovog poduhvata, Vršac je dobio trajni spomenik svojoj teatarskoj tradiciji, namenjen generacijama koje će tek otkriti magiju dasaka koje život znače.

(Pančevac)