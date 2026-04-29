Srbija na aukciji kupila delo „Stražar koji se odmara“ Paje Jovanovića

Ministarstvo kulture Vlade Republike Srbije saopštilo je da je putem javne aukcije, koja je održana juče u aukcijskoj kući „Sotheby’sˮ u Londonu, otkupilo umetničko delo „Stražar koji se odmaraˮ autora Paje Jovanovića, čime je obogaćeno kulturno nasleđe naše zemlje.

U saopštenju se navodi da je Vlada Srbije ovlastila Ambasadu Srbije u Ujedinjenom Kraljevstvu da na javnoj aukciji kupi ovo dragoceno delo, koje će biti povereno na čuvanje Istorijskom muzeju Srbije. Postignuta aukcijska cena za ovo ulje na platnu, dimenzija 44,5 x 53,5 cm, iznosi 170.000 funti, bez pratećih troškova.

Ministar kulture Nikola Selaković istakao je tim povodom da otkup ovog dela predstavlja nastavak dosledne i odgovorne kulturne politike, usmerene na zaštitu, očuvanje i povratak našeg kulturnog nasleđa.

Selaković je podsetio na to da su u prethodnom periodu u otadžbinu vraćena brojna dragocena kulturna dobra, među kojima su srebrni svećnjak sa dvora dinastije Obrenovića, uramljena fotografija kraljice Natalije, kao i dve srpske rukopisne knjige „Srpski oktoihˮ i „Žitije Varlaama i Joasafaˮ.

Među vraćenim predmetima su, kako je dodao, i pisma Mileve Marić Ajnštajn i Alberta Ajnštajna, štap kralja Milana sa binoklom u dršci, bokal iz kneževskog servisa i slika Uroša Predića „Portret devojčice sa knjigom u foteljiˮ.

Pavle Paja Jovanović (1859–1957) najznačajniji je srpski predstavnik akademskog realizma i jedan od najistaknutijih slikara evropske i srpske umetnosti s kraja 19. i početka 20. veka.

Slika „Stražar koji se odmaraˮ pripada njegovom čuvenom orijentalističkom ciklusu, koji mu je doneo svetsku slavu.

S obzirom na to da se veliki deo orijentalističkog opusa Paje Jovanovića nalazi u privatnim kolekcijama širom sveta, Ministarstvo kulture je otkupom ove slike omogućilo da Istorijski muzej Srbije upotpuni svoj fond.

Dela Paje Jovanovića se u najvećem broju nalaze u Narodnom muzeju Srbije i Muzeju grada Beograda, u okviru kojeg postoji i Legat Paje Jovanovića, navodi se u saopštenju.

