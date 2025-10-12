Radan Čigoja osvojio zlato

Uspešan vikend za džudiste Dinama
Radan Čigoja, takmičar Džudo akademije „Jočić“ iz Starčeva, osvojio je zlatnu medalju na 15. Međunarodnom turnir “ Trofej Beočina 2025″.
20:03
12.10.2025
Ovo je još jedan u dugom nizu velikih uspeha mladog Čigoje, kojem se predviđa sjajna džudo karijera.
Turnir je bio izuzetno jak i okupio je preko 500 takmičara u muškoj i ženskoj konkurenciji uzrasta između 10 i 14 godina. Takmičari su bili iz Rusije, Norveške, Švedske, Bugarske, Rumunije, Mađarske i bivših jugoslovenskih republika.
20:00
12.10.2025
19:56
12.10.2025
19:00
12.10.2025
18:00
12.10.2025
14:00
12.10.2025
12:00
11.10.2025
17:00
09.10.2025
10:00
08.10.2025
12:19
04.10.2025
