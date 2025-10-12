Radan Čigoja osvojio zlato

Radan Čigoja, takmičar Džudo akademije „Jočić“ iz Starčeva, osvojio je zlatnu medalju na 15. Međunarodnom turnir “ Trofej Beočina 2025″.

Ovo je još jedan u dugom nizu velikih uspeha mladog Čigoje, kojem se predviđa sjajna džudo karijera.

Turnir je bio izuzetno jak i okupio je preko 500 takmičara u muškoj i ženskoj konkurenciji uzrasta između 10 i 14 godina. Takmičari su bili iz Rusije, Norveške, Švedske, Bugarske, Rumunije, Mađarske i bivših jugoslovenskih republika.