Uspešan vikend za džudiste Dinama

Vikend je za džudiste Dinama iz Pančeva protekao u znaku uspeha na dva međunarodna turnira – u Beočinu i Aleksandrovcu.

Na turniru u Beočinu, održanom u subotu, nastupilo je 14 takmičara Dinama, koji su osvojili šest medalja – jedno srebro i pet bronzi, kao i tri peta mesta. U konkurenciji od 530 takmičara iz devet zemalja i 58 klubova, medalje su osvojili:

Hristina Dimitrijevski (srebro, mlađe devojčice do 40 kg)

Staša Simanić (bronza, mlađe devojčice do 56 kg)

Mateja Malinović (bronza, mlađi dečaci do 30 kg)

Lena Ivanović (bronza, starije poletarke do 34 kg)

Elena Mladenović (bronza, mlađe devojčice do 36 kg)

Angelina Radosavljević (bronza, starije devojčice do 63 kg)

Dan kasnije, 12. oktobra, na međunarodnom turniru „Trofej Župe 2025“ u Aleksandrovcu, Dinamo je nastupio sa četiri takmičara i osvojio četiri medalje – jedno zlato, jedno srebro i dve bronze.

Medalje su osvojili:

Hristina Dimitrijevski (zlato, mlađe devojčice do 40 kg)

Đorđe Jović (srebro, stariji poletarci preko 50 kg)

Staša Simanić (bronza, mlađe devojčice do 56 kg)

Lena Ivanović (bronza, starije poletarke do 34 kg)

(Pančevac)