KP Mladost: Obuka plivanja za druge razrede

Grad štiti decu od nasilja i zlostavljanja
Ove nedelje počinje obuka plivanja za druge razrede osnovnih škola pod sloganom „Ja plivam, a ti?“ u organizaciji Grada Pančeva, JKP „Mladost“ Pančevo i Sportskog saveza Pančeva.
Uključeno je svih 19 škola (10 gradskih i 9 škola iz naseljenih mesta).
Sezonu otvaraju sledeće škole: OŠ „J. J. Zmaj“ Pančevo, OŠ „Ž. Zrenjanin“ Banatsko Novo Selo, OŠ „Braca Petrov“ Pančevo i OŠ „Vuk Karadžić“ Starčevo.
