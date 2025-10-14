KP Mladost: Obuka plivanja za druge razrede

Ove nedelje počinje obuka plivanja za druge razrede osnovnih škola pod sloganom „Ja plivam, a ti?“ u organizaciji Grada Pančeva, JKP „Mladost“ Pančevo i Sportskog saveza Pančeva.

Uključeno je svih 19 škola (10 gradskih i 9 škola iz naseljenih mesta).

Sezonu otvaraju sledeće škole: OŠ „J. J. Zmaj“ Pančevo, OŠ „Ž. Zrenjanin“ Banatsko Novo Selo, OŠ „Braca Petrov“ Pančevo i OŠ „Vuk Karadžić“ Starčevo.