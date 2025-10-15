Jedan vek Putnikova, a tek početak

Obeleženo je 100. godina postojanja Putnikova, ovog malog mesta po broju stanovnika, ali velikog po srcu i ljudima koji ga krase

Izbrojala je opština Kovačica brojne jubileje proteklih godina, ali jedan od najvažnijih za najmlađe selo proslavljen je u nedelju 12. oktobra kada je obeleženo 100. godina postojanja Putnikova – ovog malog mesta po broju stanovnika, ali velikog po srcu i ljudima koji ga krase, prenosi RTV Kovačica.

Samo sloga selo nam spasava – slogan je pod kojim je radio Organizacioni odbor vredno, predano i mesecima da sve protekne u savršenom redu. Tako je i bilo.

Na spomen-obeležje vojvodi Radomiru Putniku položeni su venci, nakon čega je u samom centru sela osveštan krst koji je porodica Pešić, na čelu sa Radenkom Pešićem, poklonila svom rodnom mestu. Prisutnima se obratio sveštenik Veselin Todorović, koji je u svom obraćanju naglasio značaj vere, zajedništva i međusobne pomoći među ljudima.

U ime opštine Kovačica prisustvovali su predsednik Opštine Petar Višnjički, Stelian Balan, pomoćnik predsednika Opštine Kovačica, Žarko Petrović, većnik OV, Miloš Savović, odbornik SO Kovačica i predsednik Saveta MZ Uzdin – Putnikovo Marćel Sekulić.

Baka Marija Antić, devojačkog prezimena Lazić, mlađa je od Putnikova nepunih 5 godina. Kako je stasavala ona, tako je i Putnikovo. Ona se danas, na 100 rođendan svog mesta, sa radošću seća svoje mladosti i isto tako ističe da je Putnikovo ponovo oživelo.

Nakon zvaničnog dela programa i podele zahvalnica svima koji su pomogli obeležavanje ovako velikog i značajnog jubileja, usledio je koktel i druženje meštana, ali i brojnih gostiju Putnikova.

(Pančevac/RTV Kovačica)