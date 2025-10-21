Proverite gume pre zime: Obratite pažnju na ovaj simbol

U poslednjih nekoliko dana temperature su znatno niže, a uskoro se očekuju mraz i poledica na putevima.

Oni koji se nisu na vreme pripremili možda će dugo čekati termin kod vulkanizera. Zakon jasno propisuje obaveznu upotrebu zimskih ili celogodišnjih guma u zimskim uslovima na putu, kao što su sneg, bljuzga ili led.

Ali kako običan vozač može da proveri da li su njegove gume u skladu sa zakonom?

Obratite pažnju na alpski simbol

Ključni simbol na koji treba obratiti pažnju je tzv. alpski simbol, koji mora biti otisnut sa strane gume. Poznat je i pod engleskim nazivom 3 Peak Mountain Snowflake (3PMSF).

Ovaj piktogram prikazuje snežinku unutar planine sa tri vrha. Prema nemačkom časopisu Auto Bild, oznaka potvrđuje da je guma sertifikovana prema EU standardu (ES br. 661/2009) i prema propisima američke Nacionalne uprave za bezbednost u saobraćaju (NHTSA). Gume sa ovim simbolom su zvanično odobrene kao zimske, a često se pojavljuju i na celogodišnjim modelima.

Iako zimske i celogodišnje gume i dalje mogu imati oznaku M+S (Mud and Snow – blato i sneg), važno je znati da je to samo oznaka proizvođača i nije povezana sa standardizovanim testiranjem. Dakle, sama oznaka M+S više nije dovoljna za gume proizvedene od 1. januara 2018. godine – odlučujući je alpski simbol sa snežinkom. Iako obe oznake mogu biti prisutne, alpski simbol je obavezan, piše Avtomagazin.si.

Prelazni period za starije gume koje su imale samo oznaku M+S (proizvedene do 31. decembra 2017.) istekao je 30. septembra 2024. godine.

Kako se zimske gume razlikuju od letnjih?

Zimske gume se razlikuju već po samom dizajnu gazećeg sloja. Imaju više kanala i lamela koje poboljšavaju drenažu – brže odvode vodu i bljuzgu. Gumena smeša je često mekša na dodir, a dodaje se i veći udeo silicijum-dioksida, što gumi daje mekoću i bolje prijanjanje u hladnim uslovima.

Kako prepoznati letnju gumu?

Letnja guma prvenstveno mora obezbediti dobar kontakt sa suvom i mokrom podlogom. Profil je ravniji, sa izraženim uzdužnim kanalima koji efikasno odvode vodu. Gumena smeša letnjih guma je tvrđa i prilagođena višim temperaturama.



Kako prepoznati celogodišnju gumu?

Celogodišnje gume, kao što ime kaže, treba da dobro funkcionišu u svim sezonama. Tvrdoća gume i oblik profila predstavljaju kompromis između letnjih i zimskih guma. Lamele se često ne protežu po celoj površini, kao kod zimskih guma, već samo u centralnom delu. Novije celogodišnje gume takođe moraju imati alpski simbol.

Kako odrediti starost gume?

Starost gume možete proveriti pomoću DOT broja na bočnoj strani. Prve dve cifre označavaju nedelju proizvodnje, a poslednje dve godinu. Na primer, DOT broj 0118 znači da je guma proizvedena u prvoj nedelji 2018. godine.

