Zamena opreme za obaveštavanje i uzbunjivanje

Gradska uprava obaveštava sugrađane da će se, u skladu sa Akustičkom studijom za teritoriju grada Pančeva, u narednom periodu vršiti demontaža stare i postavljanje nove opreme za obaveštavanje i uzbunjivanje na teritoriji grada Pančeva

Aktivnosti na montaži i instaliranju nove opreme sprovodiće se u narednim danima, počev od srede, 15. oktobra, u prepodnevnim satima. Tokom montaže moguće je kratkotrajno aktiviranje sirena u trajanju od dve do tri sekunde, radi provere ispravnosti sistema, te sugrađani nemaju razlog za zabrinutost.

Zamena opreme se vrši na osnovu člana 96. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS, br. 87/18), a tehničko testiranje tokom koga će se kratkotrajno aktivirati sirene je u okviru unapređenja sistema obaveštavanja i uzbunjivanja na teritoriji grada Pančeva.

(Pančevac / S. T.)

JKP „Grejanje“ spremno za početak grejne sezone