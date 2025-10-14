Dolovo: Podela plavih kanti za ambalažni otpad 20. oktobra

JKP „Higijena“ Pančevo započeće podelu plavih kanti za izdvajanje ambalažnog otpada u Dolovu, 20. oktobra, u Mesnoj zajednici „Mita Vukosavljev“, od 9 do 17 sati.

Svi stanovnici Dolova koji su registrovani korisnici usluga JKP-a „Higijena“ Pančevo imaju pravo da besplatno preuzmu posudu namenjenu prikupljanju PET boca, papira, kartona, aluminijumskih i čeličnih limenki.

Potrebno je da vlasnik domaćinstva dođe s ličnom kartom (ili član domaćinstva sa ličnom kartom vlasnika) i novijim računom Javnog komunalnog preduzeća „Higijena“.

Tri hiljade plavih kanti za ambalažni otpad pristiglo je jula u JKP „Higijena“ Pančevo iz kompanije „Ekostar pak“ – operatera sistema za upravljanje ambalažnim otpadom, na osnovu Ugovora o ustupanju opreme na korišćenje.

Zahvaljujući ovom „Higijeninom“ partneru na uspostavljanju sistema razvrstavanja sekundarnih sirovina na izvoru nastanka, dopunjen je broj posuda za još jedan deo stanovništva koje treba da razvrstava otpad.

Plave kante, zapremine 240 litara, sa nalepnicama za pravilno odlaganje ambalažnog otpada, podeljene su nedavno i stanovništvu naselja Strelište, kao i korisnicima koji su propustili da preuzmu kante, u delovima grada gde su one već isporučene. Zaposleni u „Higijeni“ zalepiti su nova uputstva i na sve druge kante iz prethodne podele, radi što preciznije upotrebe.

Iz dosadašnjnih projekata i donacija, JKP „Higijena“ Pančevo obezbedilo je približno 5.500 plavih kanti za stanovnike kuća i 186 plavih kontejnera za ambalažni otpad, za stambene zajednice – zgrade. Najnovijom dopunom od 3.000 plavih posuda, „Higijena“ se približila ukupnom broju, potrebnom za individualna domaćinstva; on iznosi više od 10.000.

JKP „Higijena“ Pančevo nastojaće da opremi sva domaćinstva na teritoriji grada Pančeva posudama za izdvajanje otpada – zelenom kantom za komunalni, kućni otpad i plavom – za ambalažni otpad, prema rečima izvršnog direktora Sektora za upravljanje otpadom i zaštitu životne sredine JKP-a „Higijena“ Pančevo Gorana Ćurčina.

„Ovo je korak ka uređenijem sistemu upravljanja otpadom i čistijoj sredini. Primarna separacija otpada počinje u domaćinstvima, a plave kante omogućavaju da reciklabilni otpad ne završava na deponiji, već da se ponovo iskoristi. Pozivamo sve građane Dolova da se priključe, pokažu odgovornost prema životnoj sredini i doprinesu održivoj zajednici i dekarbonizaciji – smanjenju zagađenja ugljen-dioksidom i drugim štetnim gasovima koji se proizvode na deponijama, pod uticajem sunčevih zraka “, izjavio je Goran Ćurčin.

Ustupanje plavih kanti iz „Ekostar Paka“ omogućiće nastavak sprovođenja istovetnog sistema upravljanja otpadom u Pančevu, koji je osnažen prethodnim projekatima: 1. Primarna separacija otpada u 4 regiona, koji se realizuje u Pančevu kao jednom od četiri regiona upravljanja otpadom u Srbiji: Pančevo, Srem – Mačva, Duboko i Pirot, gde se organizuje izdvajanje ambalažnog otpada na mestu nastanka tj. u domaćinstvima, u okviru programa za donatorska sredstva IPA 2017 – Instrument za pretpristupnu pomoć Evropske komisije i EISP2, podržanog od strane Vlade Švedske; 2. projektom pod nazivom nazivom Uvođenje sistema primarne separacije ambalažnog otpada iz komunalnog otpada na teritoriji grada Pančeva koji finansira Vlada Japana, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP Srbija) u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije i 3. pilotiranim projektom pod pokroviteljstvom UNDP-a – Kompostiranje u kućnim dvorištima kao deo primarne separacije sekundarnih sirovina iz komunalnog otpada u centru grada Pančeva.

Predstojećim projektima uvodiće se preostali gradski delovi da bi se obuhvatila čitava teritorija grada Pančeva. Na osnovu izmerenih kilograma preuzete ambalaže, izračunavaće se uštede u materijalima i energiji na osnovu primene reciklaže, kao i smanjenje emisije GHG (gasova sa efektom staklene bašte), što je doprinos smanjenju ugljeničkog otiska, tj. dekarbonizaciji u Srbiji.

(Pančevac)