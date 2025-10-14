Grad štiti decu od nasilja i zlostavljanja

Tim za prevenciju i zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja na teritoriji grada Pančeva održao je otvorenu sednicu u OŠ „Miroslav Antić”

U okviru sednice Tima održana je radionica u vezi sa pravima, obavezama i odgovornostima deteta i učenika i roditelja, odnosno zakonskih zastupnika u okviru obrazovnih institucija. Sednici su prisustvovali nastavnici osnovnih i srednjih škola, vaspitači i stručnjaci PU „Dečja radost”, kao i predstavnici saveta roditelja ovih ustanova.

Radionica predstavlja realizaciju 6. tačke Godišnjeg plana aktivnosti i radnih zadataka Tima za 2025, a predsedavala je koordinatorka mr Tatjana Božić. Ivana Raičković, psiholog u OŠ „Branko Radičević”, povremena članica Tima, bila je moderatorka radionice, na kojoj su učestvovali i predstavnici Centra za socijalni rad „Solidarnost”, Višeg javnog tužilaštva, Osnovnog javnog tužilaštva, Doma zdravlja Pančevo i Aktiva direktora osnovnih škola u Pančevu.

(Pančevac / S. T.)

