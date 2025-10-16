Orah kao suvo zlato 

Dragan Madžoski iz Kačareva pre 9 godina posadio je prva stabla oraha kalifornijske sorte Čendler i sada se ozbiljno bavi ovim poslom, sav rod izvozi i veoma je zadovoljan.

Iako se već 25 godina bavi zlatarstvom Madžoski je odlučio da uzgaja orahe i sad na 10 hektara ima tri hiljade stabala ovog koštunjavog voća. Očekuje oko 30 tona kvalitetnog roda i kako kaže sa banatske zemlje mogu se dobiti zlata vredni proizvodi.

– Ideja potiče iz Italije kada sam radio uvoz nakita 2010. godine.Video sam da tamo moje kolege zlatari ulažu novac u zemlju i lateralne sorte oraha. Do prošle godine sam prodavao prodavnicama zdrave hrane po Srbiji i okolnim balkanskim zemljama koji su dolazili i kupovali.Ove godine imam ugovore sa Italijanama da se sve osuši i proda u ljusci, s obzirom da su videli prošlogodišnji kvalitet i dali su mi dobru cenu. Pored zlatarstva i drugih poslova može i priroda da nam da ako se njome bavimo kako treba- ističe Madžoski.

U našoj zemlji proizvodnja jezgrastog voća je zanemarena bez razloga i u ukupnoj proizvodnji voća zastupljeno je sa svega 1,2 odsto, odnosno od 193.000 hektara na kojima su zasadi različitog voća lešnika i oraha imamo na samo 7,500 hektara iako je njihova proizvodnja poslednjih godina sve više isplativa. Profesor doktor Zoran Keserović kaže da sad u vreme velikih klimatskih promena proizvodnja oraha je veoma isplativa:

– Potražnja je velika u Evropi za nekim sortama oraha koji nije probirljiv u zemljištu i najbolje rezultate daju na černozemu i aluvijalnim nanosima. Ovde nemamo nikakvih problema sa izmrzavanjem iako smo u poslednje vreme imali problema kod svih ostalih voćnih vrsta zbog mraza – kaže profesor Keserović.

Dragan Madžoski planira da usavrši proizvodnju i da kupi posebne usisivače za skupljanje oraha i krckalicu kako bi mogao da prodaje po mnogo višoj ceni očišćene plodove,a za sad neće proširivati proizvodnju, već pomaže drugima koji žele da počnu da se bave ovim poslom.

(Pančevac/GJ)