Dan jabuke: Prikupljena sredstva za lečenje Konstantina

Održana je 15. jubilarna tradicionalna školska manifestacija „Dan jabuke u Jabuci“. Ovom prilikom, navode u OŠ „Goce Delčev“ , prikupljena su sredstva odlukom učenika i kolektiva za razglas učenika škole.

Takođe, manifestacija je bila i humanitarnog karaktera gde su prikupljana sredstva za pomoć u lečenju Konstantina Nečeskog.

Sredstva za Konstantina će se prikupljati i ove nedelje u OŠ „Goce Delčev“.

(Pančevac)