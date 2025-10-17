Dan jabuke: Prikupljena sredstva za lečenje Konstantina

Pojeftinilo gorivo: Ovo su nove cene na pumpama u Srbiji
Održana je 15. jubilarna tradicionalna školska manifestacija „Dan jabuke u Jabuci“. Ovom prilikom, navode u OŠ „Goce Delčev“ , prikupljena su sredstva odlukom učenika i kolektiva za razglas učenika škole.
Takođe, manifestacija je bila i humanitarnog karaktera gde su prikupljana sredstva za pomoć u lečenju Konstantina Nečeskog.
Sredstva za Konstantina će se prikupljati i ove nedelje u OŠ „Goce Delčev“.
(Pančevac)
Najmlađi sugrađani, mališani iz Predškolske ustanove „Bubamara“, uz pomoć vrednih radnika Zelenila i podršku rukovodioca službe Marijete Bande, zasadili su jedno od cvetnih polja u centru grada.
Bilo je u ponudi sve što ti gurmanska duša ište: od pilećeg i svinjskog paprikaša preko svadbarskog kupusa do papaka u saftu i raznih drugih slanih i slatkih đakonija
