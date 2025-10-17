Selo Južni Banat

Dan jabuke: Prikupljena sredstva za lečenje Konstantina

10:03

17.10.2025

Podeli vest:

Foto: OŠ "Goce Delčev"

Održana je 15. jubilarna tradicionalna školska manifestacija „Dan jabuke u Jabuci“. Ovom prilikom, navode u OŠ „Goce Delčev“ ,  prikupljena su sredstva odlukom učenika i kolektiva za razglas učenika škole.

OŠ „Goce Delčev“

Takođe, manifestacija je bila i humanitarnog karaktera gde su prikupljana sredstva za pomoć u lečenju Konstantina Nečeskog.

OŠ „Goce Delčev“

Sredstva za Konstantina će se prikupljati i ove nedelje u OŠ „Goce Delčev“.

(Pančevac)

Tagovi

humanitarni prilog Jabuka OŠ Goce Delčev

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.