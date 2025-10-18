Vršac: Sajam zapošljavanja 22. oktobra

Alibunar: 4 miliona za crkve i verske zajednice
Sajam zapošljavanja održaće se u sredu, 22. oktobra u kongresnoj sali hotela „Srbija“ u Vršcu.
Sajam organizuje vršačka filijala Nacionalne službe za zapošljavanje.
Sajam će se održati od 11 do 13 časova.
Poslodavci se za učešće na sajmu prijavljuju lično u Filijali Vršac, na broj telefona 013/802-412 ili imejlom na adresu violeta.antonijevic@nsz.gov.rs.
Zainteresovani nezaposleni bi trebalo da se jave svom savetniku za zapošljavanje radi evidentiranja učešća i dobijanja informacija o pripremi za sajam.
(Pančevac)
