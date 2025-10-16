Otkrivanjem biste Melanije Bugarinović obeležen Dan opštine Bela Crkva

Povodom obeležavanja 15. oktobra, dana osnivanja Bele Crkve, organizovana je svečanost otkrivanja spomenika operskoj divi Melaniji Bugarinović ispred zgrade opštine, prenosi sajt BCinfo.

Sadašnja Bela Crkva, kao kulturni, privredni i politički centar, nastala je 1717. godine. Dana 15. oktobra 1717. godine, po oslobođenju ovih prostora od Turaka, austrijski guverner Banata, Grof Mersi (Klaudije Florimund), doneo je ukaz o osnivanju grada i o početku kolonizacije, u prvom redu Nemaca. U narednim godinama grad naseljavaju Srbi iz okolnih mesta, Rumuni, zatim i Mađari, Česi i ostali.

Spomenik su otkrili predsednica opštine Tatjana Kokar i predsednik Skupštine opštine Bela Crkva Marjan Aleksić.

„Bela Crkva je mesto u kome se odvija život današnjice, prepun svakodnevnih obaveza, kao i mesto uživanja u ambijentu koji smo stvorili zajedno sa našim precima. Upravo iz tog razloga, danas otkrivamo bistu srpske operske umetnice Melanije Bugarinović, koja je rođena u Beloj Crkvi i koja je svojim izuzetnim talentom i karijerom pronosila dobro ime Bele Crkve daleko u svet. Nadam se da će skulptura Melanije Bugarinović upravno na ovom mestu učiniti da čitav ovaj prostor oko zgrade Opštine postane lepši, kao i mesto koje će turisti rado posećivati. Danas ovim činom odajemo počast Melaniji Bugarinović, ali i negovanjem kulture sećanja čuvamo svoju istoriju i kulturu. Zastanite malo dok ovuda prolazite, jer pamćenjem ,spoznajemo našu prošlost i odajemo počast pojedincima koji su doprineli značaju Bele Crkve na istorijskoj sceni.“ – istakla je predsednica opštine Tatjana Kokar.

(Pančevac/BCinfo)