STARČEVO: 23. festival tamburaša 26. oktobra

Međunarodni festival malih tamburaških sastava „Starčevačka tamburica“ biće održan dvadeset treći put u nedelju, 26. oktobra, u Velikoj sali Doma kulture u Starčevu.

Prestižna manifestacija biće specifična po tome što će takmičarski orkestri doći iz dosad najvećeg broja zemalja – čak sedam.

Tako će, pored sastava iz Srbije, nastupiti i tamburaši iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Rumunije i Češke, koja je po prvi put zastupljena na festivalu.

„Starčevačka tamburica“ na ovaj način ponovo potvrđuje da je jedan od najznačajnijih festivala tamburaške muzike u regionu.

I ove, kao i svih prethodnih godina, festival će biti održan u nesvakidašnje opuštenoj boemskoj atmosferi, jer publika sedi za kafanskim stolovima sa kariranim čaršafima, i ima sve uslove da uživa u zvucima starogradskih nota.

Ulaz je besplatan, a informacije o rezervacijama i drugim detaljima mogu se dobiti pozivom na broj telefona 013/631-913, radnim danima od 8 do 14 sati.

(Pančevac/J. Filipović)

