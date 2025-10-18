Održan dečiji vašar u Kovačici

Povodom Dečije nedelje, koja se tradicionalno obeležava pod sloganom „Imam prava da se igram, da se smejem, maštam, stvaram i u bolji svet pretvaram”, u opštini Kovačica organizovane su brojne aktivnosti posvećene najmlađima. Jedna od najposećenijih bila je dečiji vašar, održan 12. oktobra u Kovačici, koji je već postao tradicija i omiljena manifestacija među decom i roditeljima. Na vašaru su mališani iz Osnovne škole “Mlada pokolenja”, uz podršku svojih roditelja, predstavili bogatstvo dečje mašte i stvaralaštva kroz raznovrsne štandove sa slanim i slatkim đakonijama, napicima, igračkama i ručnim radovima. Posebnu pažnju privukli su njihovi unikatni ukrasi, mirišljave svećice, komadi nakita i mnogi drugi kreativni proizvodi, koji su pokazali koliko su deca talentovana i maštovita. Pored Kovačice, dečiji vašari su prethodne nedelje održani i u drugim mestima širom opštine, čime je na lep i svečan način zaokruženo obeležavanje Dečije nedelje.