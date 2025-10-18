Futsal liga Vojvodine: Forum u derbiju savladao Tisu iz Bečeja 10:0

Vršački Klub malog fudbala Forum, u derbiju Futsal lige Vojvodine, ostvario je ubedljivu pobedu nad desetkovanom ekipom KMF Tisa iz Bečeja, rezultatom 10:0.

Ekipa je prikazala sjajnu timsku igru, a posebno se istakao iskusni prvoligaški golman Roksić, koji je bio i strelac i asistent.

“Započeli smo borbu za povratak u saveznu ligu. Iz treninga u trening dižemo formu i verujemo da ćemo uskoro ponovo biti tamo gde pripadamo – u saveznoj ligi”, rekao je kapiten Igor Vlahović posle meča.

(Pančevac/Vršaconline)