Ragbi spektakl u Pančevu: Srbija dočekuje Slovačku

Ragbi reprezentacija Srbije, na Gradskom stadionu u Pančevu, u subotu, 25. oktobra, od 13 časova, dočekaće selekciju Slovačke u drugom kolu grupe B u konferenciji Evropske ragbi federacije.

Reprezentacija Srbije u meč ulazi sa pet osvojenih bodova iz prve utakmice protiv Mađarske, koliko ima i Austrija na čelu tabele. Slovenija, Mađarska i Slovačka su još bez bodova, pa će duel u Pančevu biti prilika za izabranike selektora da se dodatno učvrste u borbi za vrh i plasman u viši rang.

Igor Dejanović, koji igra na poziciji arijera i jedan je od najiskusnijih članova naše selekcije, veruje da će pristup tima biti još bolji nego protiv Mađarske, koja je savladana rezultatom 59:26.

„Pristup igri je ono što nas sada krasi i verujem da će biti još bolji nego protiv Mađara. Poverenje između igrača sada je potpuno i baš zato su nam očekivanja velika. Ništa osim pobede ne dolazi u obzir“, poručio je Dejanović.

Od dolaska irskog trenera Morisa Louga na čelo nacionalnog tima u maju, srpski ragbi beleži značajan napredak. Ekipa sada funkcioniše kao skladna celina, u kojoj svaki igrač zna svoju ulogu, a tempo i način igre prisiljavaju protivnika na greške i iscrpljuju ga tokom meča.

„Najviše sam oduševljen time što smo igrali moderan, brz, atraktivan, efikasan i pre svega disciplinovan ragbi. Što se domaćeg ragbija tiče, to je nešto što nam je najviše nedostajalo u prošlosti. Stvar koja je najviše doprinela ovom uspehu je upravo ta disciplina prema planu igre i sprovođenje svih zadataka stručnog štaba u delo“, dodao je Dejanović.

U Pančevu, prestonici ovog viteškog sporta u Srbiji, već se oseća dobra atmosfera. Igrači će istrčati pred pune tribine navijača koji očekuju spektakl i veliki trijumf.

„Podrška domaće publike u Pančevu nam mnogo znači. Energija koja se oseća između igrača i publike je nestvarna jer ragbi je mnogo više od običnog sporta. Uzbuđenje se već oseća i jedva čekamo da istrčimo na teren. Reprezentacija se posle mnogo godina vraća u Pančevo, na Gradski stadion i ovim putem pozivamo sve ljubitelje sporta da dođu na pravi ragbi praznik. Podržite Srbiju, svi zajedno do još jedne pobede“, poručio je Igor Dejanović.

Austrija je na startu grupe pobedila Sloveniju sa 62:7 i smatra se favoritom u grupi. Ipak, dosadašnji rezultati Srbije pokazuju da tim uspešno napreduje i da ima kapacitet da izazove najjače ekipe u grupi.

Cilj je osvajanje prvog mesta u grupi i plasman u Evropski ragbi trofej, što predstavlja značajan korak iznad trenutnog trećeg nivoa takmičenja.

Sastav koji uliva poverenje

Selektor Srbije Moris Loug računa na proverene snage, ali i na nekoliko mladih igrača koji su doneli novu energiju.

Na spisku se nalaze: Dušan Jovanović, Relja Pećanac, Uroš Pucar, Kiprijan Đorić, Igor Gajić, Milan Vesković, Dragan Kokanović, Igor Dejanović, Konstantin Đorić, Stefan Dramićanin, Uroš Jevđenijević, Petar Arnautović, Ivan Voštić, Petar Pavlović i ostali.

„Zaista pomno pratim našu reprezentaciju godinama i mogu da kažem da tim Srbije u ovoj godini neprepoznatljiv u odnosu na prethodnu. U tri utakmice smo savladali ubedljivo Tursku, Bugarsku i Mađarsku koje su važile za favorite protiv nas“, izjavio je pomoćni trener reprezentacije Aleksandar Nedeljković.

Reprezentacija Srbije se ne vraća samo na Gradski stadion u Pančevu – već i na velika vrata evropskog ragbija.

„U Pančevu ćemo imati dosta igrača koji nisu nastupali ili nisu imali veliku minutažu u prethodna tri meča. Fokus je na tome da se to ne oseti i da opravdamo status favorita“, istakao je Nedeljković.

Sa stilom igre koji kombinuje brzinu, snagu i disciplinu, „orlovi“ su spremni da još jednom pokažu koliko vrede.

(EPančevo)