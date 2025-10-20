Južnobanatska liga Zapad: OFK Mladost – Jedinstvo Stević 1:3 (0:1)

Gabrijela Bisak jedina žena u Udruženju pčelara Starčevo
20:00
20.10.2025
U derbiju jeseni Kačarevci su još jednom pokazali da imaju najbolji tim i ostvarili devetu pobedu u Vojlovicu. Od samog starta meča vodila se čvrsta i otvorena igra sa puno duela na sredini terena. Posle pola sata igre Mladenović je sa nekih dvadesetak metara šutirao, a golman Zeković je odbranio njegov udarac i lopta se odbila od prečke da bi Bajić glavom zatresao mrežu za vođstvo.
U drugom poluvremenu gosti su nastavili sa dobrom igrom i posle greške Kastratovića, Marinković je oduzeo loptu i udvostručio prednost Kačarevaca. Tri minuta kasnije Bursać je pobegao svojim čuvarima i postigao pogodak za 0:3. Domaći fudbaler Kastratović je posle gužve u šesnaestercu gostiju uspeo da postigne počasni pogodak za svoj tim.
OFK Mladost – Jedinstvo Stević 1:3 (0:1)
Vojlovica. Gledalaca: 100. Sudija: Boško Rašković (Pančevo) 7,5. Strelci: Kastratović u 86. za Mladost, Bajić u 31, Marinković u 71, Bursać u 74. minutu za JedinstvoStević. Igrač utakmice: Jaćimovski.
OFK MLADOST: Zeković 6,5, Dakić 6,5, Stojanović 6,5, Kastratović 6,5, Delić 6,5, Jovašević 6,5, Krsmanović 6 (Radović 6), Milanović 6 (Hržina -), Ivanišević 7, Stojanovski 6,5, Regoje 6 (Obradović 6).
JEDINSTVO STEVIĆ: Ristić 7, Kljajić 7,5, Cvetković 7, Živaljević 7, Jaćimovski 7,5, Mladenović 7,5, I.Pešovski 7, Trajčevski 7, Marinković 7,5 (Denkov 7), Bogunović 7 (Damjanov -), Bajić 7,5 (Bursać 7,5).
(Srbijasport)