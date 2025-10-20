Južnobanatska liga Zapad: OFK Mladost – Jedinstvo Stević 1:3 (0:1)

U derbiju jeseni Kačarevci su još jednom pokazali da imaju najbolji tim i ostvarili devetu pobedu u Vojlovicu. Od samog starta meča vodila se čvrsta i otvorena igra sa puno duela na sredini terena. Posle pola sata igre Mladenović je sa nekih dvadesetak metara šutirao, a golman Zeković je odbranio njegov udarac i lopta se odbila od prečke da bi Bajić glavom zatresao mrežu za vođstvo.

U drugom poluvremenu gosti su nastavili sa dobrom igrom i posle greške Kastratovića, Marinković je oduzeo loptu i udvostručio prednost Kačarevaca. Tri minuta kasnije Bursać je pobegao svojim čuvarima i postigao pogodak za 0:3. Domaći fudbaler Kastratović je posle gužve u šesnaestercu gostiju uspeo da postigne počasni pogodak za svoj tim.