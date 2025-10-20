Druga pobeda „brzog voza“: Dinamo 1945: GFK Sloven 3:1

Fudbaleri "brzog voza" vezali su drugu pobedu, pod vođstvom trenera Dragana Miloševića. Od početka meča vodila se otvorena igra gde su domaći fudbaleri imali više od igre.

Fudbaleri „brzog voza“ vezali su drugu pobedu, pod vođstvom trenera Dragana Miloševića. Od početka meča vodila se otvorena igra gde su domaći fudbaleri imali više od igre, ali su prvu priliku imali gosti iz Rume koju je propustio Ratković.

Nekoliko minuta kasnije Stanimirović je centrirao i lopta je bila na liniji gola Ostojića, ali je Pavel Čižik zakasnio da postigne pogodak. U 22. minutu posle centaršuta sa leve strane Dragana Dašića, mladi Pavel Čižik je glavom savladao golmana Ostojića za vođstvo.

Do odlaska na odmor najbolju priliku posle kornera kapitena Ožegovića imao je Vanja Đošić, ali su gosti sa linije loptu izbacili u polje.

Posle odmora domaći fudbaleri nastavili su sa pritiskom i ulaskom D,Markovića i Jankovića pokazala se dobra kombinacija. Posle dodavanja Luke Jankovića, Damjan Marković je uklizao i postigao pogodak za domaći tim. Gosti su posle greške u zadnjoj liniji Pančevaca smanjili golom Arsovića.

Novu priliku je imao P.Čižik kada je iskosa šutirao pored gola gostiju. Nekoliko minuta kasnije centaršut Sergeja Đošića iskoristio je Pavel Čižik kada je poluvolejom savladao po drugi put golmana Ostojića.

DINAMO 19453 – GFK SLOVEN ) Pančevo. Gradski stadion. Gledalaca: 200. Sudija: Veselin Erdeljan (Bačko Gradište) 7. Strelci P.Čižik u 22. i 82, D.Marković u 80. za Dinamo 1945, Arsović u 78. minutu za GFK Sloven. Žuti kartoni: Blagojević, Stojanović, Dašić (Dinamo 1945), Ratković, Maksimović (GFK Sloven). Igrač utakmice: P.Čižik. DINAMO 1945: Andžić 7, Pavlović 7, Ožegović 7,5, U.Stojanović 7 (od 88.Vlahović -), P.Čižik 8 (od 85. Jankulov -), Dašić 7,5, V.Marković 7,5, Blagojević 7, V.Đošić 7 (od 58.D.Marković 7,5), Stanimirović 7 (od 58.Janković 7,5), S.Đošić 7,5. GFK SLOVEN: Ostojić 7, Koloni 6 (od 64.Oparušić 6), Kačarević 6,5, Bašanović 6,5, Ratković 6,5 (od 72.Gajinov 6,5), Perošević 6,5 (od 82.Lovrić -), Batalo 6 (od 64.Cvetković 6), Maksimović 7, Madžarević 6,5, Dimković 6,5 (od 72.Jovićević 6,5), Arsović 7.

(Pančevac/Srbijasport)