Ovo je katastrofalna vest za nas: Brnabić o zabrani tranzita ruskog gasa

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas, povodom podrške ministara energetike zemalja članica Evropske unije predlogu o postepenom ukidanju uvoza ruske nafte i gasa, da ne vidi izlaz iz te situacije te da očekuje povratak predsednika Srbije Aleksandra Vučića iz Mađarske i nada se da, kako je rekla, on ima rešenje.

Savet Evropske unije usvojio zabranu tranzita ruskog gasa kroz EU u treće zemlje

“Ovo je katastrofalna vest za nas, zaista katastrofalna vest. Ne sećam se da smo skoro dobili tako ozbiljnu i lošu vest za Srbiju. Mi smo gradili gasovode upravo da bismo imali nesmetan, bezbedan dotok gasa u Republiku Srbiju”, rekla je Brnabić.

Radili smo takođe i gasnu diversifikaciju, dodala je Brnabić, kako bi Srbija bila energetski bezbedna i kako bi bila energetski što više održivija.

(Pančevac)