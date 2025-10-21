Princ Vilijam se priprema za preuzimanje prestola

LONDON – Lečenje raka britanskog kralja Čarlsa III ispostavilo se kao mnogo složenije nego što je javnost pretpostavljala, piše portal RadarOnline. Kako se navodi, zbog pogoršanog zdravstvenog stanja monarha, princ Vilijam je već preuzeo veliki deo kraljevskih obaveza i sve više ulazi u ulogu budućeg vladara.

Kralju Čarlsu III dijagnostikovana je maligna bolest u februaru 2024. godine, nakon čega je započeo intenzivno lečenje. Iako se njegovo stanje poslednjih meseci pogoršalo, izvori iz Bakingemske palate navode da monarh odbija da se u potpunosti povuče sa dužnosti.

– Iscrpljen je, ali ne staje. Insistira da svakog jutra pregleda svoje crvene fascikle i da ostane uključen u sve državne poslove. Veruje da je služenje zemlji njegov poziv i nastaviće koliko god bude mogao – rekao je jedan od kraljevskih pomoćnika.

Vilijam preuzima ključne odgovornosti

Kako se zdravlje kralja Čarlsa pogoršavalo, princ Vilijam je počeo da se sve aktivnije uključuje u upravljanje kraljevskim poslovima. On je, prema navodima britanskih medija, odigrao značajnu ulogu u odluci da princ Endru bude lišen svih zvaničnih titula zbog afere povezane sa Džefrijem Epštajnom.

Krajem marta, Čarls III je bio hospitalizovan zbog neželjenih efekata terapije, što je dovelo do otkazivanja niza zvaničnih angažmana i dodatno povećalo teret na princa Vilijama.

– Tiho pripremaju Vilijama za brzu tranziciju. Iluzija savršenog zdravlja se raspada, a javnost sve više vidi stvarnost iza krune – naveo je izvor blizak kraljevskoj porodici.

„Najteža godina u mom životu“

Budući monarh, koji istovremeno brine o porodici i rastućem broju službenih dužnosti, priznao je da se suočava sa velikim pritiskom.

– Rekao bih da je 2024. bila najteža godina u mom životu – izjavio je princ Vilijam u razgovoru sa glumcem Judžinom Levijem za magazin The Reluctant Traveler.

Britanska javnost sa zabrinutošću prati razvoj situacije u Bakingemskoj palati, dok sve više analitičara ukazuje da bi Ujedinjeno Kraljevstvo moglo ući u period ranije smene na prestolu nego što se očekivalo.

