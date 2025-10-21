Negovanje tradicije i kreativnosti: Likovni konkurs na temu „Mărțișor“ u OŠ „Sava Maksimović“

Osnovne škole sa teritorije Opštine Kovin i ove godine su učestvovale u likovnom konkursu na temu „Mărțișor“, koji tradicionalno organizuje OŠ „Sava Maksimović“ iz Mramorka za učenike od 1. do 4. razreda. Konkurs je trajao do 13. juna 2025. godine, a cilj mu je bio negovanje kulturne raznolikosti i razvijanje kreativnosti kod dece.

Mărțișor je tradicionalan rumunski praznik kojim se obeležava dolazak proleća. Veruje se da ovaj simbol donosi sreću. Tradicionalno je sastavljen od crveno-bele mašne – crvena boja simbolizuje zimu, a bela proleće – a često se dodaju i simboli sreće kao što su detelina sa četiri lista, odžačar, potkovica i srce. Prema običaju, simboli se nose do procvata prvog drveta, nakon čega se kače na njegove grane.

U duhu ovog praznika, učenici su, uz zvuke rumunskih pesama i upoznavanje sa legendama o nastanku Mărțișora, slobodno stvarali i izrađivali čestitke sa lepim željama na rumunskom jeziku: „O primăvară fericită!“ (Jedno srećno proleće!). Organizovana je izložba učeničkih radova, kojom su pokazali svoju maštovitost i razumevanje simbolike praznika, a 3. marta 2025. godine, u školi „Sava Maksimović“ u Mramorku, svečano je obeležen praznik proleća – Mărțișor.

Svečana dodela nagrada i zahvalnica nagrađenim učenicima održana je u petak, 10. oktobra 2025. godine, u holu OŠ „Sava Maksimović“ u Mramorku, u okviru Dečije nedelje. Učenicima iz drugih škola, koje su učestvovale na konkursu, nagrade i zahvalnice biće uručene u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Kovin i OŠ „Đura Jakšić“ Kovin.

Članovi komisije za izbor likovnih radova bili su: Aleksandra Sorajić, nastavnik engleskog jezika, Željka Marković, nastavnik engleskog jezika i Milica Ilić, nastavnik likovne kulture

Ova aktivnost je doprinela razvijanju međuljudskih odnosa, negovanju poštovanja običaja drugih naroda, saradnji škola i podsticanju kreativnosti kod učenika.

(Opština Kovin)