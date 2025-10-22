Sportska dešavanja Južni Banat

Devojke iz DVD Glogonj zlatne na državnim takmičenjima – sledi Svetska olimpijada u Češkoj

12:52

22.10.2025

Foto: DVD Glogonj

Na dva uzastopna državna takmičenja devojke iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Glogonj ostvarile su izvanredan uspeh — osvojile su zlatne medalje i time se plasirale na Svetsku olimpijadu, koja će naredne godine biti održana u Češkoj.

Ovaj podvig predstavlja istorijski trenutak ne samo za DVD Glogonj, već i za celo mesto, jer će po prvi ove mlade devojke iz Glogonja predstavljati Srbiju na svetskoj sceni.

Velike zasluge za ovaj uspeh pripadaju i trenerima Aniti Kirki i Nikolini Dodić, koje su svojim trudom, posvećenošću i verom u tim doprinele stvaranju šampionki.

Devojkama i njihovim trenerima upućene su iskrene čestitke, uz želje za mnogo uspeha i sreće na predstojećoj Svetskoj olimpijadi.

(Pančevac/K013)

