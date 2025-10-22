Vučić: Dogodio se teroristički akt ispred Narodne skupštine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja na ceremoniji potpisivanja 4.000 ugovora o dodeli sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u Palati Srbija rekao da se danas ispred Skupštine Srbije dogodio teroristički akt.

– Izvinjavam se zbog toga što ću morati i da napustim ovaj divan skup zbog terorističkog akta koji se dogodio upravo ispred Narodne skupštine Republike Srbije te ću morati i nekim drugim stvarima da se bavim malo više tokom današnjeg dana- rekao je predsednik, povodom današnjeg napada vatrenim oružjem i požara u šatoru ispred Skupštine u kojem je ranjena jedna osoba, a napadač uhapšen.

Lokalizovan požar ispred Skupštine: Uhapšen muškarac zbog pucanjave