Lokalizovan požar ispred Skupštine: Uhapšen muškarac zbog pucanjave

Najnovije vesti sa platoa ispred Skupštine Srbije.

Uhapšen muškarac zbog pucanjave ispred Narodne skupštine Beogradska policija je uhapsila jednog muškarca danas ispred Doma Narodne skupštine, zbog sumnje da je iz vatrenog oružja ranio drugog muškarca, saznaje Tanjug.

Iz Hitne pomoći su ranije potvrdili da je jedna osoba prevezena u Urgentni centar.

Nakon toga je došlo do požara u jednom od šatora na platou, zbog čega su na terenu četiri vatrogasna vozila.

Požar kod Narodne skupštine koji je zahvatio jedan od postavljenih šatora je lokalizovan. Hitna pomoć je izašla na teren, jedna osoba je zbrinuta.

Tri vatrogasne ekipe rade na dogašavanju požara koji je izbio na jednom od šatora ispred Narodne skupštine.

Međutim , sajt Informer javlja da se na platou ispred Narodne skupštine desila pucnjava, a nakon toga i požar te da je jedna osoba ranjena ispred zgrade Parlamenta, a napadač uhapšen. Kako saznaje Informer, ranjeni je prevezen u Urgentni centar.

Policija je savladala napadača koji je nakon pucnjave bacio pištolj u jedan od šatora koji je postavljen na platou i, prema Informeru, zapalio šator.

Uhapšena osoba tereti se za pokušaj ubistva i izazivanje opšte opasnosti, a dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu izlazi na uviđaj.

Veliki broj policije nalazi se oko i u Pionirskom parku.

Kako saznaje Informer, uhapšen je V. A. (30). Prema nezvaničnim informacijama, pištolj iz koga je pucao još nije pronađen.

V. A. tereti se za pokušaj ubistva i izazivanje opšte opasnosti, a dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu izlazi na uviđaj. Kako mediji navode, V.A. je upucao muškarca, pa pucao u plinsku bocu koja je bila pored šatora.

I Novosti navode da se na platou ispred Narodne skupštine desila pucnjava, a nakon toga i požar .

„Jedna osoba je ranjena ispred zgrade Parlamenta, nakon čega je prebačena u bolnicu, a napadač V.A.(30) je uhapšen.Uhapšena osoba tereti se za pokušaj ubistva i izazivanje opšte opasnosti“, javljaju Novosti.

( Informer.rs/Novosti/RTS)