Lončar o napadu ispred Skupštine: Napadač upucao čoveka, pa pokušao da ga zapali

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar posetio je u Urgentnom centru muškarca koji je danas ranjen ispred Doma Narodne skupštine i poručio da se njegov život i dalje nalazi u opasnosti, jer ga očekuje složena operacija.

– Imali smo danas izuzetno težak dan, pravi šok za sve nas. Razgovarao sam sa čovekom koji je upucan i pokušano je da bude zapaljen. On je svestan, ali ne mogu da kažem da je van životne opasnosti — metak mu je prošao kroz desnu preponu, oštetio veliki krvni sud i izazvao hematom. Sada ulazi u operacionu salu, metak nije izašao i mora biti izvađen, što znači da ga čeka veoma kompleksna operacija – rekao je Lončar novinarima.

Ministar je istakao da ranjeni muškarac napadača nikada nije poznavao, niti je imao bilo kakav kontakt s njim.

– Radi se o čoveku koji se zalaže da Srbija ne bude blokirana i da funkcioniše normalno, a napao ga je neko ko se s tim ne slaže i očigledno je instruisan da to učini – rekao je Lončar.

Dodao je da je napadač ispalio više hitaca, a kada nije bio zadovoljan ishodom, pokušao je da izazove požar i zapali ljude koji su se tamo nalazili.

– Sreća je što je pogođen samo jednim metkom. Povrede su ozbiljne i ishod operacije je još neizvestan – rekao je ministar.

Lončar je naglasio da ovaj događaj mora biti poslednje upozorenje društvu.

– Moramo da se zapitamo u kakvom vremenu živimo — zar je moguće da neko mora da strada samo zato što drugačije misli i mirno izražava svoj stav, i to na mestu gde je sve prijavljeno i sprovedeno u skladu sa zakonom? Ovo ne sme da se ponovi – poručio je Lončar.

(Pančevac)

Vučić: Izvršen je užasan teroristički napad na druga lica i tuđu imovinu