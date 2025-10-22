Vučić: Izvršen je užasan teroristički napad na druga lica i tuđu imovinu

Predsednik Srbnije Aleksandar Vučić obraća se povodom napada vatrenim oružjem i požara koji se dogodio danas ispred Doma Narodne Skupštine Republike Srbije za koje je osumnjičen V.A. rođen 1955. godine u Beogradu, sa prijavljenim prebivalištem na opštini Stari grad.

Prema Vučićevim rečima on je izvršio, kako je naglasio ,“ to je moja politička i pravnička ocena, užasan teroristički napad na druga lica i tuđu imovinu, izazivajući opštu opasnost, a naravno konačnu pravnu formulaciju i kvalifikaciju dela daće nadležna tužilaštva“.

„Ukoliko sam ja u pravu, onda će to činiti tok, ukoliko nisam u pravu, onda će to svakako činiti Više javno tužilaštvo u Beogradu. Ono što je veoma važno, to je da lica od 1993. godine u posedu imaju registrovano oružje pištolj marke Crvena zastava M99. Pištolj iste marke, ali sa različitim fabričkim brojem je razdužio tokom 2018. godine, kada smo išli u prvu akciju uzimanja oružja“, rekao je predsednik.

Vi ćete sada videti video snimke, a ona ću govoriti o oštećenom licu i njegovoj poredici. Videćete trenutak upucavanja, sklonili smo ton jer nije dobro za mlađa lica. Milan je odmah pao. Reč je o licu koje je želelo da uđe u šator i vidi šta radi napadač koji je, videćete na snimku, poneo kantu benzina, koju je kupio. Nije niko povređen od plinske boce, već je povređen direktnim upucavanjem iz pištolja. Milan Bogdanović je na operacionom stolu. Ukoliko operacija prođe uspešno, metak je i dalje u telu i uvek postoje opasnosti od unutrašnjeg krvarenja – rekao je Vučić.

Na snimku se čuje kako priznaje da je želeo da uradi nešto kako bi ga policija ubila.

,- Nervira me zauzimanje centra grada. Benzinom sam zapalio štator, sipao sam u Francuskoj ulici. Hteo sam da me ubijete jer više ne mogu da živim – čuje se kako izgovara.

Rekao je da je sa namerom kupio benzin i došao da upali šator.

– Probao sam da prospem benzin i neki čovek je naišao, ispalio sam par metaka u benzin, neki čovek je naišao pa sam ispalio metke u njega.

Predsednik je rekao da je ovo moglo da se dogodi u svakom gradu.

– Ovo je bilo samo pitanje trenutka kada će se dogoditi. Ovo je moglo da se dogodi u Užicu, Valjevu, Novom Sadu, a najviše u Ćacilendu, sasvim očekivano. Uvek je smetala jedna jedina tačka otpora nasilju i bilo je potpuno jasno da će ovo da se dogodi. Ta mržnja koju indukuju pojedini poltiičari i mediji, je nešto sa čim moraju da prestanu. Nijedne prostorije bilo koje opozicione stranke nisu napadnute. Napadnuto je 812 puta prostorije SNS i Pokreta za narod i državu, nijednom na to nije uzvraćeno. 29 prostirija SNS su u potpunosti uništeni spaljeni, razbijeni… Ne postoji nijedan sličan slučaj u celom svetu. Takva je kampanja vođenja protiv Ćacilenda sve vreme jer ljudi valjda ne smeju da razmišljaju drugačije. Da neko dođe da upotrebi svoj pištolj, nije mnogo vremena prošlo. Zašto je ovo teroristički akt, jer je upotrebljeno vatreno oružje, bio je cilj izazivanja opšte opasnosti ali sa nedvosmislenim političkim motivom. Pokušao je da se pravi lud jer je reč o iskusnom čoveku koji je do 1993. radio u DB. Videli ste koliko je brinuo o sebi pošto je upucao čoveka, bacio je pištolj i znao je kako kukavički da podigne ruke. Ako se nadao da će neko da ga ubije, zbog čega se nadao. Kako je moguće da je više lica tačno znalo i koji objekat da snima. Biće tu interesantnih stvari u istrazi. Upotreba vatrenog oružja očigledna, želim uspešan oporavak Bogdanoviću – rekao je Vučić.

