Posle sezone kupanja: Zelena ocena za Tamiš

Ne pamti se da je Tamiš na Gradskoj plaži, kao krajem avgusta, bio II klase, dok je Ponjavica, sudeći po kvalitetu vode tokom sezone kupanja, ostala i dalje samo „bara”

Kada neka „površinska voda“ dostigne II klasu po ekološkom statustu, kao Tamiš na Gradskoj plaži na poslednjem merenju Zavoda za javno zdravlje Pančevo od 28. avgusta, to znači da u njoj ima uslova i za funkcionisanje ekosistema i život i zaštitu riba (ciprinida). Tako nešto skoro da ne pamtimo kada je u pitanju kvalitet vode za kupanje u gradu Pančevu, jer I klasu mogu imati samo bistri potoci u planinama. Bolje su nego prethodne tri godine po kvalitetu bile i vode na tamiškim plažama u Jabuci i Glogonju. Čemu to imamo da zahvalimo, mogli bismo zaključiti tek nakon detaljnog istraživanja koji bi u obzir uzelo temperature, padavine, protok vode, kakva voda stiže iz Rumunije, šta naše industrije i poljoprivredna dobra ubacuju u reku i okolne vodotokove, pa i podzemne vode, koliki je priliv kanalizacije, itd. Teška i, skoro, nemoguća rabota. Ali da nešto možemo uraditi, ipak govore preporuke pančevačkog Zavoda za javno zdravlje.

Bela stena konstatno za kupanje

Ipak, iako je Tamiš nenadano dostigao II klasu na kraju kupališne sezone, tokom leta je uglavnom lavirao između III, koja se, kako se navodi i u izveštajima Zavoda, „može koristiti za kupanje i rekreaciju”, i IV klase, koja više nije preporučljiva za brčkanje. Najkonstantnija po kvalitetu je bila voda za kupanje na Beloj steni, kako s leve tako i s desne strane špica – na svih šest merenja od kraja juna do kraja avgusta zadržala je status III klase.

Najgora je, kako se dalo i očekivati, bila voda Ponjavice, kako u Omoljici, tako i u Banatskom Brestovcu, jer je junački sve vreme bila u V klasi, što znači da ona ne može da se koristi ni za šta. Nije daleko odmaklo ni Ivanovo, mada se dva puta uzdiglo do III klase.

Ovakva klasifikacija površinskih voda, koja je u skladu s merilima Evropske unije, u Srbiji se primenjuje od 2012. godine. Zabunu među običan svet može de unese stariji sistem merenja – Srpski indeks kvaliteta vode (Serbian Water Quality Index – skraćeno SWQI), koji i dalje meri pančevački Zavod, jer ove dve klasifikacije služe u različite svrhe. Ali za običnog građanina dovoljne su i klase – bar kada je kupanje i rekreacija građanstva u pitanju.

Život je negde drugde

Uostalom, ni za indikatore ni za klase najveći broj kupača ne mari, Posebno oni koji se od sve užarenijeg asfalta Pančeva hlade na Gradskoj plaži ispod mosta. Teško je sigurno ubediti i kupače u Ivanovu da ne skoče u vodu s nekog od splavova, bar nakratko, kad ih smori podnevna vrućina. Ali oni koji ne prezaju da se okupaju u Ponjavici mogli bi malo da razmisle, ako ništa drugo zbog bakterija.

Jer početkom sezone, kako je izmerio pančevački zavod, rizik obolevanja od gastrointestinalnih bolesti i od akutnih febrilnih respiratornih bolesti u odnosu na mikrobiološki kvalitet u Banatskom Brestovcu je bio čak i visok, a u Omoljici i Ivanovu srednji. Od kraja jula situacija se na ovim kupalištima donekle popravila jer je rizik postao umeren. Uostalom, u tu kategoriju povremeno, u toku leta, upadale su i vode na svim ostalim kupalištima, osim desno od špica na Beloj steni, gde je mogućnost da zbog broja crevnih enterokoka zapatite izvesne stomačne tegobe ili infekciju nosa, grla ili ušiju bila mala.

A šta da radimo?

Za pohvalu je što Grad Pančevo godinama od našeg poreza plaća i merenje kvaliteta voda za kupanje. Pa ko sluša, sluša. Ali kraj lekcije izgleda da niko ne čita. Jer na kraju izveštaja o kvalitetu površinskih voda, koji potpisuje doktorka primarijus Dubravka Nikolovski, navode se i preporuke za poboljšanje kvaliteta površinskih voda. Između ostalog, izmuljavanje dna u priobalnom području zbog boljeg protoka vode, ali i smanjivanje zagađenja Tamiša komunalnim otpadnim vodama sa splavova, kao i upliva gradske kanalizacije kroz ispuste za atmosferske vode. Kao potencijalni problem navodi se i uticaj stare deponije na zagađenje Tamiša. Još nedostižnije deluju nam mere koje treba primeniti na višim nivoima, kao što je izgradnja fabrika za prečišćavanje otpadnih voda u gradovima na Dunavu i Tamišu i kontrola kvaliteta industrijskih otpadnih voda koje se ispuštaju u ove dve reke.

A pošto imamo važnija posla i pošto sve prepuštamo sreći, ove godine nas je bog pogledao ili priroda pomilovala, kako ko voli, pa se Tamiš popravio. Da ne bismo urekli sledeću sezonu, ne bi bilo naodmet da nadležni primene i preporuke Zavoda da se na kupalištima u Pančevu i okolini obezbede tuševi, voda za piće i sanitarni čvorovi.

