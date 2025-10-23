Muškarac pokušao autom da uleti u rusku ambasadu u Bukureštu: Vozila Hitne ga blokirala da pobegne

POLEN U PANČEVU: Još malo korova
11:27
23.10.2025
10:54Muškarac pokušao autom da uleti u rusku ambasadu u Bukureštu: Vozila Hitne ga blokirala da pobegne
10:54Muškarac pokušao autom da uleti u rusku ambasadu u Bukureštu: Vozila Hitne ga blokirala da pobegne
Neimenovani muškarac pokušao je noćas da uleti automobilom u dvorište ruske ambasade u Bukurešti.
On je jutros u 3.00 pokušao silom da prođe kapiju ruske ambasade, javlja rumunski portal Digi24.
Prema navodima rumunske žandarmerije, vojnik na stražarskom mestu je uspeo da zaustavi vozača pre nego što je ušao u radijus ambasade.
Ubrzo nakon uzbune, policijske službe su stigle na lice mesta kako bi pokrenule antiterorističke akcije.
Čovek je pokušao da pobegne, ali su ga vozila hitne pomoći blokirale da pobegne, nakon čega je odlučio da se preda.
(Pančevac/Mediji)
11:27
23.10.2025
10:00
23.10.2025
09:31
23.10.2025
14:00
22.10.2025
10:00
20.10.2025
18:42
15.10.2025
20:03
12.10.2025
eur
117.23 RSD
aud
65.55 RSD
cad
72.18 RSD
sek
10.72 RSD
chf
126.73 RSD
gbp
134.81 RSD
usd
101.06 RSD
bam
59.94 RSD
10:56
21.10.2025