Muškarac pokušao autom da uleti u rusku ambasadu u Bukureštu: Vozila Hitne ga blokirala da pobegne

Neimenovani muškarac pokušao je noćas da uleti automobilom u dvorište ruske ambasade u Bukurešti.

On je jutros u 3.00 pokušao silom da prođe kapiju ruske ambasade, javlja rumunski portal Digi24.

Prema navodima rumunske žandarmerije, vojnik na stražarskom mestu je uspeo da zaustavi vozača pre nego što je ušao u radijus ambasade.

Ubrzo nakon uzbune, policijske službe su stigle na lice mesta kako bi pokrenule antiterorističke akcije.

Čovek je pokušao da pobegne, ali su ga vozila hitne pomoći blokirale da pobegne, nakon čega je odlučio da se preda.

(Pančevac/Mediji)