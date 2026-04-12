Kraj ere: Orban priznao poraz, Fides odlazi u opoziciju

Mađarski premijer Viktor Orban priznao je poraz na današnjim parlamentarnim izborima, ocenivši rezultate kao „bolne” za njegovu partiju Fides. On je čestitao pobednicima i poručio da će njegova stranka nastaviti da služi narodu, ali ovog puta iz opozicionih klupa.

Nakon obrađenih 60,24 odsto glasova, preliminarni rezultati Nacionalne izborne komisije (VTR) pokazuju ubedljivu pobedu opozicione stranke Tisa, koja je osvojila čak 136 od 199 mandata u parlamentu. Orbanov Fides ostao je na 56 osvojenih mesta.

Orban: „Vreme će pokazati značaj ovog rezultata“

Obraćajući se pristalicama, Orban je istakao da je Fides uložio ogroman trud u kampanju, uspevši da mobiliše dva i po miliona birača.

– Uspeli smo da okupimo dva i po miliona ljudi koji su nam ukazali poverenje. Šta ovaj rezultat znači za sudbinu naše zemlje i nacije, sada ne znamo, vreme će pokazati. Mi ćemo, kao opozicija, nastaviti da služimo mađarskoj naciji – izjavio je Orban, prenosi mađarski Indeks.

Ubedljiva pobeda stranke Tisa

Prema trenutnim podacima, stranka Tisa je osvojila 95 poslaničkih mesta direktnim izborom kandidata, dok je još 41 mandat dobila preko izborne liste.

S druge strane, koalicija Fidesa i Demohrišćansko-narodne stranke osvojila je 45 mandata putem liste i svega 11 direktno. U parlament Mađarske ušla je i stranka krajnje desnice „Naša domovina“ (Mi Hazank) sa sedam osvojenih mandata.

Građani Mađarske su masovnim izlaskom na birališta doneli istorijsku promenu, a nova parlamentarna većina predvođena strankom Tisa preuzeće upravljanje zemljom u narednom periodu.

(k1info)