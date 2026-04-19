Zemljotres potresao Sarajevo: Epicentar 2 KM od Pala

Zemljotres jačine tri stepena Rihterove skale pogodio je šire područje Sarajeva u 18:53. Epicentar je bio dva kilometra od Pala.

Prema izveštaju Evropskog seizmološkog centra (EMSC), zemljotres je registrovan na dubini od pet kilometara. Epicentar je zabeležen 16 kilometara istočno od glavnog grada Bosne i Hercegovine.

Svedočenja građana na EMSK-u kažu: „Dobro se treslo“, „Bistrik, Stari Grad, dobro se osećalo, kao da neko udara u bubnjeve, nekoliko uzastopnih udaraca, u talasima, iz pravca Vjećnice prema Trebeviću“, „Trajalo je tri sekunde, dobro se treslo“, prenosi Klix.