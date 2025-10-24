Kulturni centar: Salon umetnosti 27. oktobra

U Galeriji savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva, u ponedeljak 27. oktobra u 19 časova, biće otvoren 55. Salon umetnosti Pančeva. Izložba će trajati do 23. novembra 2025. godine, a posetioci će je moći pogledati radnim danima od 12 do 20 časova u galerijskom prostoru u ulici Miloša Crnjanskog 2.

Salon umetnosti Pančeva nastao je po ugledu na beogradski Oktobarski salon i prvi put je održan 1971. godine. Reč je o revijalnoj godišnjoj izložbi koja predstavlja važan presek savremene umetničke scene i donosi uvid u najnovija kretanja u oblasti likovne umetnosti.

Ovogodišnje, 55. izdanje biće posvećeno aktuelnim temama savremenog sveta i vremena u kojem živimo. Na svečanom otvaranju biće proglašeni i nagrađeni autori.

(Pančevac)