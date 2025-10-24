SBPB Kovin: Korak po korak ka ozdravljenju

U okviru Meseca mentalnog zdravlja i programa psihosocijalne podrške, spec. medicinske psihologije, Natalija Đondović, održala je u bioskopskoj sali Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti Kovin psihološku radionicu i predavanje na temu ,,Korak po korak ka ozdravljenju“.

Uprkos činjenici da je boravak u ustanovi psihijatrijskog tipa jasno određen, strukturisan, mnogi pacijenti se nakon izlaska suočavaju sa brojnim problemima koji značajno utiču na oporavak i resocijalizaciju.

Proces oporavka može biti zbunjujuć, nepoznat, posebno u susretu sa neočekivanim stresnim okolnostima, za koje pacijenti nisu adekvatno pripremljeni. Brige i strahovi pacijenata usmereni su na brojne aspekte života i bolesti, počev od značajno drugačije dnevne dinamike i rutine (obroci, spavanje, podela lekova..), zatim vrlo čestih osećanja usamljenosti, izolacije, dosade, preispitivanja realnosti i što je vrlo važno, straha od pogoršanja psihičkog stanja i povratka u bolnicu.

(Pančevac)