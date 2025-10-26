Trening centar za obuku učenika
On će ne samo objediniti klasično i dualno obrazovanje srednjoškolaca već će pružiti priliku starijima da se dokvalifikuju ili prekvalifikuju i na taj način lakše prilagode zahtevima tržišta
17:04
26.10.2025
PANČEVO – Pored Mašinske škole u Pančevu izgrađen je savremeni trening centar za obuku učenika koji će značajno podići kvalitet obrazovanja u ovom gradu. On će ne samo objediniti klasično i dualno obrazovanje srednjoškolaca već će pružiti priliku starijima da se dokvalifikuju ili prekvalifikuju i na taj način lakše prilagode zahtevima tržišta, prenosi RTV.
Trening centar u sklopu Mašinske škole u Pančevu ima 16 kabineta i radionica,amfiteatar i prostire se na površini od 1.900 kvadratnih metara .U toku je tender za nabavku opreme, očekuje se dobijanje upotrebne dozvole i nakon toga jedan od najsavremenijih trening centara u Srbiji biće otvoren za srednjoškolce i sve one kojima je potrebna dokvalifikacija ili prekvalifikacija.
Mašinska škola među prvima je ušla u sistem dualnog obrazovanja još 2017 te godine a trenutno od 920 učenika njih skoro trećina pohađa nastavu po ovom modelu. Škola sarađuje sa 22 kompanije.
Izgradnja ovog centra koštala je više od dva miliona evra Za nabavku nove opreme Vlada republike Srbije namenila je 800 hiljada evra a ostalo obezbeđuje Regionalni čelendž fond.
(Pančevac/RTV)