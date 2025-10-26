On će ne samo objediniti klasično i dualno obrazovanje srednjoškolaca već će pružiti priliku starijima da se dokvalifikuju ili prekvalifikuju i na taj način lakše prilagode zahtevima tržišta

PANČEVO – Pored Mašinske škole u Pančevu izgrađen je savremeni trening centar za obuku učenika koji će značajno podići kvalitet obrazovanja u ovom gradu. On će ne samo objediniti klasično i dualno obrazovanje srednjoškolaca već će pružiti priliku starijima da se dokvalifikuju ili prekvalifikuju i na taj način lakše prilagode zahtevima tržišta, prenosi RTV.

Trening centar u sklopu Mašinske škole u Pančevu ima 16 kabineta i radionica,amfiteatar i prostire se na površini od 1.900 kvadratnih metara .U toku je tender za nabavku opreme, očekuje se dobijanje upotrebne dozvole i nakon toga jedan od najsavremenijih trening centara u Srbiji biće otvoren za srednjoškolce i sve one kojima je potrebna dokvalifikacija ili prekvalifikacija.

„Već je stigla oprema za mehatroniku doći će i nova oprema vezana za obradne centre,za CNC mašine za bravare i zavarivače za sve vrste zavarivanja tako da svi koji se budu školovali ovde počev od učenika do onih koji se prekvalifikuju ili dokvalifikuju imaće pun konfor i kapacitet da stiču nova znanja i veštine“, rekao je Nenad Dojčinović-direktor mašinske škole u Pančevu.

Mašinska škola među prvima je ušla u sistem dualnog obrazovanja još 2017 te godine a trenutno od 920 učenika njih skoro trećina pohađa nastavu po ovom modelu. Škola sarađuje sa 22 kompanije.

„Imaćemo dvosmernu saradnju. Dolaziće kompanije kod nas ,njihovi instruktori i pratiti rad učenika a naši će odlaziti kao što i sada odlaze u te kompanije tako da ono što ne mogu da realizuju u kompaniji zbog obima posla koji tamo imaju moći će da realizuju jednim delom kod nas. Sva odeljenja počev od tehničara mehatronike,instalatera,bravara, zavarivača operatera,mehaničara motornih vozila su u preduzećima sa kojima imamo saradnju .Mi danas imamo i 84 učenika po deficitarnim zanimanju u 17 kompanija“, dodao je Dojčinović.

Izgradnja ovog centra koštala je više od dva miliona evra Za nabavku nove opreme Vlada republike Srbije namenila je 800 hiljada evra a ostalo obezbeđuje Regionalni čelendž fond.

(Pančevac/RTV)