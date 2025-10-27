Novi zakonski predlog: Duže porodiljsko i fleksibilno radno vreme za roditelje

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski istakla je da zakon treba da bude “fleksibilniji prema porodičnim potrebama”.

Jedna od razmatranih novina je uvođenje fleksibilnog radnog vremena za roditelje dece sa razvojnim poteškoćama. Prema rečima ministarke, poslodavci bi trebali omogućiti skraćeno radno vreme, uz proporcionalno smanjenje plate, kako bi roditelji mogli da bolje usklade karijeru i porodične obaveze.

Slične odredbe mogle bi važiti i za roditelje koji imaju više dece. Pored toga, razmatra se i mogućnost produženja porodiljskog odsustva, čime bi se dodatno podržale potrebe mladih roditelja.

Đurđević Stamenkovski je napomenula da je u prethodnom periodu održala četvoročasovni sastanak sa roditeljima u vezi sa Zakonom roditelj-negovatelj. Tokom razgovora, roditelji su ukazali na probleme sa lokalnim samoupravama, koje ponekad ne pružaju adekvatnu podršku, iako za to postoje predviđena sredstva u budžetu.

Novi zakon, kako ističe ministarka, trebalo bi da obezbedi veća prava i sigurnost za roditelje, posebno za one koji se brinu o deci sa posebnim potrebama, ali i da stvori okvir za poštovanje prava svih zaposlenih sa porodičnim obavezama, piše Ekapija.