Peto likovno druženje u režiji udruženja invalida rada

Pod okriljem Udruženja invalida rada Grada Pančeva već više od deset godina funcioniše likovna sekcija za članove, koje slikarstvu podučava poznata akademska umetnica Jelena Badnjevac Ristić.

Pod njenim budnim okom oni napreduju veoma brzim tempom, što se moglo videti i na nedavnom na slikarskom druženju.

Na tom, petom po redu skupu koji organizuje pomenuto gradsko udruženje učestvovale su i njihove kolege iz deset vojvođanskih udruženja i svi su uživali stvarajući mala remek-dela.

Jelena Badnjevac Ristić napominje da ona i učesnici ovo okupljanje zovu slikarsko druženje.

– To za nas polako već postaje tradicija, jer eto, stigli smo već i do polovine decenije, iako su veoma teški uslovi što se tiče finansiranja. Neka sredstva smo dobili, nešto smo i sami uspeli da pribavimo. I ovog puta su, pored članova našeg udruženja, to jest naše likovne radionice, u slikarskom druženju učestvovali i članovi drugih vojvođanskih udruženja, kojih je bilo desetoro. To znači da su ukupno bila dvadeset i dva slikara iz cele pokrajine – navodi slikarka.

Prema njenim rečima, tema petog slikarskog druženja bila je slobodna.

– Svako je slikao ono što je želeo. Međutim, kada je reč o njnjihovom odabiru, izdvojili su se uglavnom pejzaži i mrtve prirode. Doduše, bilo je tu malo i modernizma, pa je nekoliko slika u tematskom smislu išlo ka figuraciji i tome slično. Moja ocena je da su radovi sve bolji i bolji iz godine u godinu. Ti ljudi, koji se neprekidno bave slikanjem, veoma brzo napreduju i želim im mnogo, mnogo novih lepih slika, a ja ću uvek biti tu da im pomognem savetom i šta god zatreba – ističe akademska umetnica.

Pored ostalih, na druženju se našla i predsednica opštinske organizacije invalida rada iz Kikinde Dušanka Stanišić.

– Došli smo u Pančevo po ko zna koji put na poziv ljubaznih ljudi iz pančevačke organizacije invalida rada i pre svega njihovog agilnog predsednika Slobodana Stefanovića. I ponovo je bilo veoma lepo, pa smo izuzetno zahvalni domaćinima što smo bili deo svečanosti i ovog događaja. Danas smo se baš fino družili dok su slikari su slikali, a iz tog rada nastali su veoma lepi radovi na ponos svih nas – navodi Dušanka.

Ona napominje da treba uzeti u obzir da su na ovom okupljanju učestvovali sve sami ljudi koji su u poznim godinama, što slikarskom druženju daje dodatnu dimenziju.

– Gotovo svi učesnici ovog slikarskog druženja su stariji od 70 godina i tek je njih nekoliko nešto malo mlađe. Tako da je to još jedan plus i još jedan dokaz koliko su ljudi posvećeni slikarstvu i koliko dobro i uspešno rade sve to. I svi su samouki, znači niko nije akademski slikar, nego su sve obični ljudi, građani, penzioneri i članovi organizacije invalida rada iz raznih mesta Vojvodine. Iako sama nisam slikar, već sam predsednik organizacije, uživala sam u ovom događaju punim plućima. Inače, došla sam s dva slikara, koji su se dobro proveli družeći se uz rad. Tako se jedan od njih opredelio za apstraktnu sliku, a drugi za predivan pejzaž – rekla je

ova Kikinđanka.

I predsednik gradskog udruženja invalida rada iz Vršca Andraš Virag na petu likovnu koloniju u Pančevu takođe je doveo slikara.

– Najpre moram da zahvalim domaćnima na druženju, koje je bilo ekstra. Zapravo, uvek je tako kada se nađemo, jer mi smo dugogodišnji prijatelji, bratske organizacije i redovno se posećujemo u dobrom raspoloženju. Gde god da idemo s Pančevcima, ili on dođu kod nas, ili mi kod njih, uvek je super. Dok je naš slikar stvarao rad na temu prirode, mi smo ovde malo šetali, gledali i obilazili ostale slikare, a potom smo se i lepo družili. Sve u svemu, današnji dan je bio za čistu desetku. Jednom

rečju, neponovljivo, jer tako je uvek kada organizuju Slobodan i ekipa – naveo je Andraš.

Sam glavni organizator Slobodan Stefanović bio je veoma ushićen zbog reakcija gostiju.

– Mi ovo slikarsko druženje u žargonu zovemo likovna kolonija, koje po pravilu traju više dana, što naravno umnogome zavisi i od finansija. A ako nemaš dovoljno novca, kao mi u ovom slučaju, mi smo to smo krstili slikarsko druženje. Znači, ujutru smo se sastali i nakon doručka usledilo je deljenje materijala i zvanično obraćanje, nakon čega su slikari počeli da rade. Danas je bilo gostiju iz deset opštinskih organizacija i to su ljudi koji su ovde došli da vredno i kreativno rade i ostave velika dela. Tako su nam bili slikari iz mesta kao što su Vršac, Kovačica, Plandište, Titel, Temerin, Novi Sad, Novi Bečej, Kikinda, Kula i Vrbas. Sve u svemu, ukupno zajedno s našima bila su 22 slikara i oni su napravili slike koje će biti izložene u dogledno vreme – ističe Stefanović.

Pančevački slikari ameteri izlagali i u Kulturnom centru Jedaneastoro pančevačkih slikara amatera, koji su pod okriljem gradskog Udruženja invalida rada i budnim okom mentorke Jelena Badnjevac Ristić radili na petoj koloniji, pokazalo je zavidno umeće i napradak i ovom prilikom. Zbog tog nije zgoreg navesti i njihova imena: Vesna Novković, Božana Počuča, Zorica Rašajski, Snežana Milanović Naumović, Anka Škembarević, Anđelija Ivković, Kata Stefanović, Milenko Lukić, Ilija Nakarada, Lajoš Embeli i Šandor Šeberle. Oni su svoje radove u međuvremenu izložili i u foajeu Kulturnog centra Pančeva, počev od sredine oktobra.

(Pančevac/J. Filipović)

