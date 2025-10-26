Saradnje Srbije i Rumunije u kriznim situacijama

Druga po redu radionica, u okviru IPA projekta „Pametna prekogranična otpornost u vanrednim situacijama", da odgovorno pomažemo jedni drugima, te da se izradi zajednički plan za sprečavanje prirodnih opasnosti,

Druga po redu radionica, u okviru IPA projekta „Pametna prekogranična otpornost u vanrednim situacijama“, održana je u Velikoj sali vršačke Gradske kuće. Radionica je bila namenjena jačanju veza tehnologije i društva za prekogranično upravljanje u kriznim situacijama.

„Cilj je da odgovorno pomažemo jedni drugima, te da se izradi zajednički plan za sprečavanje prirodnih opasnosti, poboljšanje prilagođavanja na klimatske promene i otpornost zajednice u prekograničnom području“, istakao je Mario Opričić, član Gradskog veća Vršca. On je dodao da je, do sada, kroz aktivnosti projekta, nabavljena i vredna oprema u vidu pumpe za vodu visokog kapaciteta, mašina za punjenje džakova peskom, tankovi za pijaću vodu, terensko vozilo…

Sastancima su, pored projektnih partnera sa rumunske strane , prisustvovali i predstavnici grada Vršca, zatim civilnog društva i srednjih škola, predstavnici zdravstvenih institucija grada, sektora za vanredne situacije Grada Pančeva i Grada Vršca, volonteri i rukovodstvo Crvenog krsta, predstavnici JKP „Drugi Oktobar“, kao i drugi relevantni učesnici.

Projekat se sprovodi preko INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija. Partneri na projektu su Savet Županije Karaš Severin, kao vodeći partner, Okružni inspektorat za vanredne situacije „Semenik“ okruga Karaš Severin, Žandarmski inspektorat gl. bg. Vasile Zorzor okruga Karaš Severin i Grad Vršac.

Ukupna vrednost projekta iznosi 2.139.847,00 eura od čega je budžet Grada Vršca 366.401,00 eura. Zvanična implementacija projekta počela je 2. decembra 2024. godine potpisivanjem Ugovora o subvenciji, a period realizacije je 24 meseca.

Partnerstvo se zasniva na zajedničkim rizicima od katastrofa u regionu, koji se mogu znatno umanjiti implementacijom projekta, a pre svega putem aktivnosti koje su planirane i to: • Osnaživanje tehnoloških i socijalnih veza izmedju partnerskih ustanova, • Implementacija kampanje širenja svesti o klimatskim promenama, postupanje u situacijama prirodnih katastrofa • Prekogranične volonterske mreže • Zajedničke vežbe kroz koje se simuliraju katastrofične situacije…

Pomenuti projekat „Pametna prekogranična otpornost u vanrednim situacijama“ nastavak je prethodno uspešno sprovedenog projekta „Održiva zajednička mreža za vanredne situacije u Banatu“, kroz koji su nabavljeni vredna oprema i vatrogasna vozila.

(Grad Vršac)