Grad Vršac započeo je proces izrade Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, u okviru sporazuma sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Ovaj dokument ima za cilj unapređenje položaja romske zajednice na teritoriji grada Vršca kroz planiranje i sprovođenje mera koje će doprineti boljem pristupu obrazovanju, zapošljavanju, stanovanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, kao i većem učešću Roma u društvenom životu i smanjenju diskriminacije — u skladu sa Nacionalnom strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji.

U okviru pomenutog sporazuma, potpisan je i Sporazum o izradi Operativnog plana za inkluziju Roma i Romkinja za 2025. godinu, kao i Ugovor o kofinansiranju aktivnosti koje će doprineti sprovođenju planiranih mera i ciljeva.

Lokalni akcioni plan važiće tri godine i predstavlja strateški dokument koji će služiti kao okvir za sprovođenje konkretnih aktivnosti u oblasti socijalnog uključivanja Roma i Romkinja. Na izradi plana Grad Vršac sarađuje sa ekspertima SKGO-a, koji pružaju stručnu podršku u procesu planiranja i izrade dokumenta.

Koordinatorka za romska pitanja, Alisa Šajn, istakla je da je izrada ovog plana od velikog značaja za unapređenje kvaliteta života Roma i Romkinja u Vršcu:

„Ovim planom želimo da obezbedimo dugoročna i održiva rešenja koja će doprineti boljoj socijalnoj uključenosti romske zajednice. Zajedno sa SKGO i lokalnom samoupravom radimo na tome da svaka mera bude usmerena ka stvarnim potrebama ljudi.“

Na ovaj način, Grad Vršac potvrđuje svoju posvećenost sprovođenju inkluzivnih politika i stvaranju jednakih mogućnosti za sve građane.

(Pančevac/Onlinevršac)